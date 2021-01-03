Dondurucu soğuğun etkili olduğu Van'da sokak hayvanlarına yem bırakıldı - Son Dakika

Soğuk havanın etkili olduğu Van'da, yiyecek bulmakta güçlük çeken sokak hayvanları için yaşam alanlarına mama, et ve yem bırakıldı.

İpekyolu Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü, Milli Parklar Doğal Koruna Müdürlüğü, Gürpınar Belediyesi, polis, jandarma ekipleri ve gönüllüler, sıcaklığının gece sıfırın altında 20 dereceye kadar düştüğü kentte, köpek, kedi ve kuşlar için çalışma başlattı.

Kentin çeşitli noktalarında belirlenen alanlara kedi ile köpekler için et ve mama dağıtan ekipler, yaban hayvanları ile kuşlar için de kırsal bölgelere ve soğuk hava nedeniyle kısmen donan Sıhke Gölü'ne yem bıraktı.

Gürpınar Belediye Başkanı Hayrullah Tanış, gazetecilere yaptığı açıklamada, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınının sokak hayvanlarını da olumsuz etkilediğini söyledi.

Doğadaki hayvanların aç ve susuz kalmaması için çalışma yürüttüklerini belirten Tanış, şunları kaydetti:

"Ekiplerimiz, sokak hayvanları için boş kalan cadde ve parklara düzenli aralıklarla yem bırakıyor. Sokak hayvanlarının tedavileri için ekiplerimiz gerekli koordinasyonu sağlıyor. Vatandaşlarımızdan özellikle sokağa çıkma kısıtlamasının olduğu günlerde sokak hayvanlarına karşı duyarlı olmalarını istiyoruz."

İpekyolu Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü saha personeli Adem Yazıcı da kentte belirli noktalara sokak hayvanları için yem bıraktıklarını söyleyerek, şunları belirtti:

"Gönüllü arkadaşlarla sürekli çalışmalar yapıyoruz. Bölgemizde kış çetin geçiyor. Son günlerde hava sıcaklığı gece sıfırın altında 20 dereceye kadar düşüyor. Doğadaki hayvanlar bu durumdan olumsuz etkileniyor. Belediye olarak sokak hayvanlarını yalnız bırakmıyoruz."

Hayvansever Filiz Kaya da nefes alan her canlının yaşam hakkı olduğunu ifade ederek, "Sokak hayvanlarının aç kalmaması için çalışmalar yapılıyor. Hayvanlara herkesin elinden geldiğince yardım etmesi gerekiyor. Biz de bugün etkinliğe katılarak sokak hayvanlarına yardım ettik." dedi.