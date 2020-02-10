Dörtyol'da talesemi hastası Emin için kök hücre ve kan bağışı kampanyası - Son Dakika
Son Dakika Güncel Dörtyol'da talesemi hastası Emin için kök hücre ve kan bağışı kampanyası - Son Dakika

Dörtyol'da talesemi hastası Emin için kök hücre ve kan bağışı kampanyası

6 saat önce

Dörtyol ilçesinde Akdeniz Anemisi (talesemi) hastası ortaokul öğrencisi Emin Taha Satin ve diğer lösemili hastalar için kök hücre ve kan bağışı kampanyası düzenlendi.

Dörtyol'da talesemi hastası Emin için kök hücre ve kan bağışı kampanyası, System.String[]

Dörtyol ilçesinde Akdeniz Anemisi (talesemi) hastası ortaokul öğrencisi Emin Taha Satin ve diğer lösemili hastalar için kök hücre ve kan bağışı kampanyası düzenlendi.

Dörtyol Kaymakamlığı, Dörtyol Belediye Başkanlığı ve Türk Kızılay'ının ortaklaşa organizasyonuyla, Çaylı Caddesi'nde düzenlenen programda çok sayıda vatandaş kök hücre ve kan bağışında bulundu.

Türk Kızılay Derneği Dörtyol Şube Başkanı Mevlüt Aydın, kampanyanın amacına ulaşmasını temenni ederek etkinliğin 3 gün süreceğini kaydetti.

Emin Taha Satin'in annesi Mefkure Satin de kan veren herkese minnettar olduklarını belirterek "Bu bir hayat kurtarmak için yapılıyor. Amaç oğlumun veya bir başka lösemi hastasının hayatını kurtarmaktır." dedi.

Akdeniz, Dörtyol, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 10.02.2020 02:18 Kaynak: AA
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