Üye Girişi
DOSD Meram'da Eğitim Dönemi Tamamlandı

DOSD Meram\'da Eğitim Dönemi Tamamlandı
24.01.2026 11:18
Öğrencilere başarı belgeleri verildi, dönem içindeki gelişimleri vurgulandı.

DOSD Meram'da 2025–2026 eğitim yılı birinci dönemi tamamlandı.

DOSD Meram'da eğitim dönemi sona ermesi dolayısıyla düzenlenen programda, öğrencilere yıl içindeki gayret ve gelişimlerini temsilen başarı belgeleri verdi.

Down Sendromlu Bireyler Yaşam Derneği Başkanı Mehmet Munlafalıoğlu, programda yaptığı konuşmada, öğrencilerin dönem boyunca bireysel gelişimlerini istikrarlı bir şekilde sürdürdüğünü aktardı.

Öğrencilerin aldıkları başarı belgelerlerinin emeklerinin karşılığının yanı sıra motivasyon sağladığına da işaret eden Munlafalıoğlu, "DOSD Meram'da yürüttüğümüz eğitimler bireylerimizin potansiyellerini ortaya çıkaran, özgüvenlerini güçlendiren ve hayata daha sağlam adımlarla katılmalarını sağlayan bir yolculuktur. Tüm öğrencilerimizin, dinlenme ve eğlenme anlamı taşıyan bu ara tatili en güzel şekilde değerlendirip ikinci dönem için sağlıcakla ve mutlulukla eğitimlerine geri dönmelerini temenni ediyorum."

