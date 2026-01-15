Dr. Fazıl Küçük Anıldı - Son Dakika
Dr. Fazıl Küçük Anıldı

15.01.2026 16:49
CHP lideri Özgür Özel, Fazıl Küçük'ü vefatının 42. yılında saygıyla anladı.

(ANKARA) - CHP Genel Başkanı Özgür Özel, "Kıbrıs Türk halkının varoluş ve özgürlük mücadelesinde bayrağı en önde taşıyan Dr. Fazıl Küçük'ü, vefatının 42'nci yıl dönümünde saygı ve rahmetle anıyorum. Ruhu şad olsun" mesajını paylaştı.

Özgür Özel, 15 Ocak 1984'te hayatını kaybeden Kıbrıs Türk halkının özgürlük mücadelesi lideri Dr. Fazıl Küçük'ün, vefatının 32. yılında anma mesajı paylaştı.

Özel, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Kıbrıs Türk halkının varoluş ve özgürlük mücadelesinde bayrağı en önde taşıyan Dr. Fazıl Küçük'ü vefatının 42'nci yıl dönümünde saygı ve rahmetle anıyorum. Ruhu şad olsun" ifadelerini kullandı.

