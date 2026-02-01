Drift Atan 5 Sürücüye 291 Bin Lira Ceza

Ankara'nın Polatlı ilçesinde otomobilleriyle drift atarak diğer sürücülerin güvenliğini tehlikeye düşüren 5 sürücüye toplam 291 bin 85 lira para cezası kesildi.
Polatlı İlçe Emniyet Müdürlüğü Trafik Büro Amirliği ekipleri, İstiklal Mahallesi Barbaros Caddesi üzerinde drift yaparken kameralara yansıyan 5 sürücü hakkında Karayolları Trafik Kanunu'nun 67/1-d maddesi kapsamında işlem başlattı. Yapılan işlemler sonucunda söz konusu 5 sürücüye toplam 291 bin 85 lira idari para cezası uygulandığı bildirildi. - ANKARA
