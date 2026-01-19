Drift Yapan Ehliyetsiz Sürücüye Ceza

Gaziantep'in Şahinbey ilçesinde yaya ve araç trafiğine açık olan yolda drift yapan ehliyetsiz sürücüye ve araç sahibine trafik idari para cezası uygulandı.

Şahinbey ilçesinde yaya ve araç trafiğine açık olan yolda drift yaptığı tespit edilen Tofaş marka araca yönelik çalışma yapıldı. İlçe jandarma komutanlığı tarafından yapılan çalışmalarda, drift yaptığı tespit edilen araç sahibi şahsa, sürücü belgesiz araç kullandırmaktan, sürücüye de belgesiz araç kullanmak ve drift yapmaktan trafik idari para cezası uygulandı.

Aracın drift anları ise Kent Güvenlik Yönetim Sistemi (KGYS) kameralarına yansıdı. - GAZİANTEP