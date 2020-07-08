DSİ'den Kuşadası ve Söke'ye su müjdesi

Aydın'ın Söke ve Kuşadası ilçelerine içme ve kullanma suyu sağlayacak olan Sarıçay Barajı'nda çalışmalara başlandı.

DSİ Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamada, Aydın'ın topraklarını su ile buluşturmaya, vatandaşlara içme ve kullanma suyu temin etmeye ve derelerdeki taşkın riskini azaltmaya devam edildiği belirtildi.

Son dönemde yapılan yatırımların bölgedeki tarımsal faaliyetlerin gelişmesinde önemli rol oynadığı vurgulanan açıklamada, "GÖLSU" projesinden Aydın'ın da faydalandığı kaydedildi.

Açıklamada değerlendirmelerine yer verilen DSİ Genel Müdürü Kaya Yıldız, Aydın için önemli projelerden birisi olan Söke Sarıçay Barajı'nda çalışmaların başladığını aktardı.

Yıldız, şunları kaydetti:

"Söke ilçesine bağlı Bağarası ve Çalışlı mahallelerinin 1,5 kilometre güneyinde bulunan Sarıçay Deresi üzerine inşa edilmeye başlanan Sarıçay Barajı, silindirle sıkıştırılmış beton dolgu tipinde olup, temelden 124,50 metre yüksekliğe ve 66 milyon metreküp su depolama hacmine sahip olacak. Kuşadası ve Söke ilçeleri başta olmak üzere Davutlar ve Güzelçamlı mahallelerine yıllık 20 milyon 750 bin metreküp içme-kullanma suyunu temin edecek olan Sarıçay Barajı'nda kret ulaşım yolu kazılarına başlanmıştır. Sarıçay Barajı, Kuşadası, Söke ve bölge halkımıza şimdiden hayırlı uğurlu olsun."