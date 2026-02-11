DSÖ'den Katarakt Ameliyatı Çağrısı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Güncel

DSÖ'den Katarakt Ameliyatı Çağrısı

11.02.2026 17:14
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

DSÖ, katarakt nedeniyle görme kaybı yaşayanların yarısının ameliyata ihtiyacı olduğunu belirtti.

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ), dünya genelinde katarakt nedeniyle görme kaybı yaşayan her iki kişiden birinin ameliyata ihtiyaç duyduğunu açıkladı ve ülkelere bu yöndeki çabalarını artırma çağrısında bulundu.

DSÖ, tıp dergisi The Lancet'te yayımlanan katarakt hastalarıyla ilgili bir çalışmaya ilişkin yazılı açıklama yaptı.

Açıklamada, "Katarakt nedeniyle görme kaybı yaşayan her iki kişiden biri, hayatını değiştirecek bir ameliyata ihtiyaç duyuyor." ifadesine yer verildi.

DSÖ'nün açıklamasında, ülkelere katarakt hastası milyonlarca insanın basit ameliyatlarla görme yetisini geri kazanabilmesini sağlamak için çabalarını hızlandırma çağrısı yapıldı. Açıklamada, bu ameliyatların önlenebilir görme kaybını engellemek için en etkili ve uygun maliyetli müdahalelerden biri olduğu vurgulandı.

Son 20 yılda yaşlanan nüfus ve artan katarakt vakalarına bağlı olarak genel talebin yükseldiğine dikkat çekilen açıklamada, katarakt ameliyatlarının küresel kapsamının yaklaşık yüzde 15 oranında arttığı belirtildi. DSÖ, "En son modellemeler, gelecek 10 yılda katarakt ameliyatı kapsamının yaklaşık yüzde 8,4 oranında artacağını öngörüyor. Dünya Sağlık Örgütü Genel Kurulu'nun 2030 yılına kadar yüzde 30'luk artış hedefi için ilerlemenin ivme kazanması gerekiyor." ifadelerine yer verdi.

Açıklamada, kataraktın göz merceğinin bulanıklaşması sonucu görme bozukluğuna ve hatta körlüğe yol açabilen bir hastalık olduğuna dikkat çekildi.

"Katarakt, dünya genelinde 94 milyondan fazla insanı etkiliyor." denilen açıklamada, katarakt ameliyatının 15 dakikalık basit bir işlem olduğu ve görme yetisinin anında ve kalıcı olarak geri kazanılmasını sağlayan en uygun maliyetli tıbbi müdahalelerden biri olduğu vurgulandı."

Açıklamada görüşlerine yer verilen DSÖ Bulaşıcı Olmayan Hastalıklar ve Ruh Sağlığı Departmanı Direktör Vekili Devora Kestel, "Katarakt ameliyatı, görmeyi geri kazandırmak ve yaşamları dönüştürmek için sahip olduğumuz en güçlü araçlardan biri. İnsanlar görme yetilerini geri kazandıklarında, bağımsızlıklarını, saygınlıklarını ve fırsatlarını da geri kazanırlar." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA

Dünya Sağlık Örgütü, Katarakt, Katarakt, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel DSÖ'den Katarakt Ameliyatı Çağrısı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Yatırımını buna yapan yandı Ocak ayında en fazla kaybettiren belli oldu Yatırımını buna yapan yandı! Ocak ayında en fazla kaybettiren belli oldu
Netanyahu’nun uçağı UCM’ye taraf Yunanistan, İtalya ve Fransa hava sahalarını kullandı Netanyahu'nun uçağı UCM'ye taraf Yunanistan, İtalya ve Fransa hava sahalarını kullandı
ABD’li bakan Epstein iddialarını kabul etti ABD'li bakan Epstein iddialarını kabul etti
AK Parti’den askerlik sisteminde düzenleme sinyali AK Parti'den askerlik sisteminde düzenleme sinyali
Ünlü şarkıcı Hakan Peker’den emeklilik açıklaması Ünlü şarkıcı Hakan Peker'den emeklilik açıklaması
Muhittin Böcek için 44 yıla kadar hapis talebi Muhittin Böcek için 44 yıla kadar hapis talebi

17:36
Amasya’daki biyogaz tesisinde büyük facia 3 işçi hayatını kaybetti
Amasya'daki biyogaz tesisinde büyük facia! 3 işçi hayatını kaybetti
17:14
Arda Güler’i bıktıran olay Takım yemeğini bile terk etti
Arda Güler'i bıktıran olay! Takım yemeğini bile terk etti
17:02
Yılmaz Vural’a bomba teklif Paraya para demeyecek
Yılmaz Vural'a bomba teklif! Paraya para demeyecek
16:57
CHP’li vekillerle yumruklaşan Osman Gökçek’in zor anları
CHP'li vekillerle yumruklaşan Osman Gökçek'in zor anları
16:38
Akın Gürlek, AK Partili vekillerin etten duvar ördüğü kürsüde böyle yemin etti
Akın Gürlek, AK Partili vekillerin etten duvar ördüğü kürsüde böyle yemin etti
16:27
Meclis’te CHP’li vekiller kürsüyü işgal etti, yumruklu kavga çıktı
Meclis'te CHP'li vekiller kürsüyü işgal etti, yumruklu kavga çıktı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 11.02.2026 17:58:45. #7.11#
SON DAKİKA: DSÖ'den Katarakt Ameliyatı Çağrısı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.