Duble yolu bırakıp bakın nereden gitti - Son Dakika
Üye Girişi

Duble yolu bırakıp bakın nereden gitti

21.10.2022 10:04
Duble yolu bırakıp bakın nereden gitti

Sakarya'da duble yolu bırakıp yağmur suyu kanalı üzerinde ilerleyen otomobil görenleri şaşkına çevirdi.

Sakarya'da duble yolu bırakıp yağmur suyu kanalı üzerinde ilerleyen otomobil görenleri şaşkına çevirdi. Otomobilin tehlikeli yolculuğu cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

Sakarya'da duble yolu bırakıp yağmur suyu kanalı üzerinde ilerleyen otomobil sürücüsü hem kendi hem de diğer sürücülerin canını tehlikeye attı. Otomobilin ilginç yolculuğu ise görenleri şaşırttı. O anlar bir kişi tarafından cep telefonu kamerasıyla saniye saniye kaydedildi. - SAKARYA

Kaynak: İHA
YORUMLAR
500
Son dakika haberi: Duble yolu bırakıp yağmur suyu kanalı üzerinde gitti... O anlar kamerada Son dakika haberi: Duble yolu bırakıp yağmur suyu kanalı üzerinde gitti... O anlar kamerada Büyükşehir bu çatı altında 'şifa' üretiyor Büyükşehir bu çatı altında 'şifa' üretiyor

Sakarya, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Duble yolu bırakıp bakın nereden gitti - Son Dakika

Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.

Son Dakika
09:38 MİT'ten sınır ötesi operasyon! Terör örgütü PKK'nın sözde suikast birimi komutanı Burhan Piçak, Kuzey Irak'ta yakalanıp Türkiye'ye getirildi
09:33 İbrahim Çelikkol'un iltifat ettiği Birce Akalay'a Tuğba Ekinci'den sert yorum: Bundan seken mermi, sıkanın kafasına gelir
09:31 Çıplak mülteci krizi büyüyor! ABD'den Birleşmiş Milletler'e soruşturma çağrısı
09:25 Art arda yapılan zamlardan sonra motorine 1 lira 7 kuruşluk indirim geliyor
09:03 Ülke genelinde sıcaklıklar 5 derece azalacak! Meteoroloji'den iki şehre turuncu, 18'ine ise sarı kodlu uyarı geldi
08:54 Türkiye'nin yeni balistik füzesi "Tayfun" Yunan spikerde şaşkınlık yarattı: Türklerin balistik füze yapabilecek teknolojisi var mı?
08:32 40 yıllık kocasını terk eden kadından izleyenleri şaşkına çevirecek itiraf: Sevgilimle 10 yıldır beraberiz
08:13 Ankara'da siyaset kulisleri bu iddiayı konuşuyor: Fakıbaba'dan sonra MHP'li Oktay Vural da İYİ Parti yolunda
08:10 CHP lideri Kılıçdaroğlu'ndan basın kanunu tepkisi: Hiç merak etmeyin tak diye kaldıracağız, böyle bir rezalet olur mu?
08:12 Cepheye inen Putin, Sovyetler Birliği yapımı keskin nişancı tüfeği ile atış yaptı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 21.10.2022 10:16:10. #1.13#
SON DAKİKA: Duble yolu bırakıp bakın nereden gitti - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement