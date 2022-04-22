Duhok'un Amedi ilçesi sakinleri, bölgelerinin PKK'dan temizlenmesini istiyor - Son Dakika
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Duhok'un Amedi ilçesi sakinleri, bölgelerinin PKK'dan temizlenmesini istiyor

22.04.2022 12:32
Duhok'un Amedi ilçesi sakinleri, bölgelerinin PKK'dan temizlenmesini istiyor

Irak'ın Duhok kentine bağlı Amedi ilçesi sakinleri, tek geçim kaynakları olan ilçenin dağlık bölgelerindeki "bahar meyveleri, yeşillikler ve çeşitli otlar"ı terör örgütü PKK'nın varlığı nedeniyle toplayamadıklarını, bölgelerinin PKK'dan temizlenmesini talep ediyor.

Irak'ın Duhok kentine bağlı Amedi ilçesi sakinleri, tek geçim kaynakları olan ilçenin dağlık bölgelerindeki "bahar meyveleri, yeşillikler ve çeşitli otlar"ı terör örgütü PKK'nın varlığı nedeniyle toplayamadıklarını, bölgelerinin PKK'dan temizlenmesini talep ediyor.

Duhoklular, terör örgütü PKK nedeniyle bölgede yaşadıkları sıkıntıları AA muhabirine anlattı.

Amedili Sadık Abdurrahman, PKK'nın hayatı yaşanılmaz kıldığını ifade ederek, "Amedi'de Bere Sile adında güzel bir turistik bölgemiz var. Her sene 20 Nisan ile 1 Mayıs arasında buraya gezmeye giderdik ve geceleri de orada yatardık. Birkaç yıldır PKK varlığı nedeniyle buralara gidemiyoruz. Baas rejimi döneminde de izin alarak buralara gidebiliyorduk, şimdi o da mümkün değil." dedi.

"Bölge halkı PKK'yı köylerinde istemiyor." diyen Abdurrahman, Saddam Hüseyin'in Baas rejiminde karşılaştıkları sıkıntıları yeniden yaşamaya başladıklarını dile getirdi.

Abdurrahman, sözlerine şöyle devam etti:

"Baas rejimi döneminde sadece evlerimizden dışarı çıkabiliyorduk, daha fazla uzaklaşamıyorduk. Şimdi tekrar o şartlara döndük. Evimizden 10 metre uzaklaşamıyoruz. PKK, Irak Kürt Bölgesel Yönetimi'ni (IKBY) yok etmek için Bere Sile, Beri Gare ve Şeladize bölgesine geliyor. Buraları terk etmesini istiyoruz."

"Buradaki köylerin birçoğu PKK nedeniyle boşaltılmış durumda"

Şeladize ilçesinde şoförlük yapan Bilal Mustafa Emin de terör örgütü PKK nedeniyle yaşadıkları sıkıntılara dair şunları söyledi:

"Şeladize'de kalıyoruz, halkımızın maddi durumu iyi değil. Eskiden geçimlerini sağlamak için bahar otları toplamaya giderlerdi, şimdi o da kalmadı. PKK o bölgeleri elinde tutuyor ve biz oralara gidemiyoruz. Çünkü PKK ile baş edemiyoruz. Buradaki köylerin birçoğu PKK nedeniyle boşaltılmış durumda."

Emin, insanların geçimini temin edebilmesi için PKK'nın varlığının sona erdirilmesi gerektiğini vurgulayarak, "PKK köylerimizi boşaltmalıdır. Böylece belki insanlarımız bir iş yapar, geçimini sağlar. Baas döneminde 4'ten sonra dışarı çıkmamız yasaktı, şimdi de aynı şeyleri yaşıyoruz." ifadelerini kullandı.

- "IKBY ve Irak hükümetinden bölgedeki PKK varlığını sonlandırmasını istiyoruz"

Emin, "IKBY ve Irak hükümetinden bölgedeki PKK varlığını sonlandırmasını istiyoruz. PKK'ya kalkan olmak istemiyoruz. PKK buralardan gitsin ve halk, iş imkanları bulup geçimini sağlasın. Tek geçim kaynağımız olan bahar otlarını da PKK yüzünden toplayamıyoruz." dedi.

Şeladizeli Ümid Haşim de "Bölgemiz çok tehlikeli bir durumda. Son 10 yılda halkımız köylerinden hiçbir verim ve gelir elde edemiyor." diye konuştu.

Öğretmen Yusuf Muhsin ise bölge halkının işsizliğin pençesinde kıvrandığını ve gençlerin bu nedenle yurt dışına çıktığını belirterek, şunları söyledi:

"Şeladize halkı kuşatılmış durumda. Evlerinden biraz uzaklaşsalar can güvenlikleri tehdit altında. Buranın tek geçim kaynağı çiftçilik, bağ ve bahçe işleri. Bu durumun sona ermesini ve rahat bir nefes almak istiyoruz."

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Terör, Duhok, Irak, PKK, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

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