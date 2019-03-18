Son Dakika Haberleri: Dumlupınar'da 253 Bin Çanakkale Şehidi İçin 253 Bin Hatim Okundu

Dumlupınar'da 253 Bin Çanakkale Şehidi İçin 253 Bin Hatim Okundu

51 dakika önce

Kütahya'nın Dumlupınar ilçesinde düzenlenen programda Çanakkale Şehitleri için tarihi Mekez Camii'nde Sabah namazında daha önce okunan 253 bin hatim için dua okundu.

Dumlupınar'da 253 Bin Çanakkale Şehidi İçin 253 Bin Hatim Okundu, System.String[]
Kütahya'nın Dumlupınar ilçesinde düzenlenen programda Çanakkale Şehitleri için tarihi Mekez Camii'nde Sabah namazında daha önce okunan 253 bin hatim için dua okundu.

Çanakkale savaşında şehit olan 253 bin mehmetcik için okunan hatimlerin duasının ardından protokol tarafından kurtuluş savaşında askerlerin o gün yediği buğday çorbası ve üzüm hoşafı 500 kişiye ikram edildi.

Daha sonra Anıt meydanından Şehitliğe kadar olan 3 kilometrelik mesefa Türk bayrakları ve şehitler için atılan sloganlarla yüründü. YürüyüştenIrak'ın kuzeyindeki operasyonlar sırasında PKK'lı teröristlerle çıkan çatışmada şehit olan Piyade Uzman Çavuş Yaşar Çakır için "Yaşar Çakır Ruhun Şad Olsun sloganları atıldı ve Çanakkale türküleri söylendi.

Şehitlikte yapılan program, saygı duruşu ve İstiklal Marşı ile başladı.

Programa Kaymakam Abdulkerem Abbasoğlu, Belediye Başkanı Niyazi Tezcan, Jandarma Komutanı Mustafa Çelik, Emniyet Amiri İbrahim Kurt, Milli Eğitim Müdürü Muhammet Şehirli, İlçe Müftüsü Yunus Yüksel, kurum amirleri, okul müdürleri, öğretmenler ve lise öğrencileri katıldı.

Kaymakam Abbasoğlu, Şehitlikte yaptığı konuşmada, "Çanakkale zaferimizin 104. yıl dönümünü, millet olarak büyük bir gurur ve heyecanla idrak ediyor, Çanakkale destanının tüm kahramanlarını bir kez daha hürmetle ve minnetle yad ediyorum. Tarihin her döneminde bizlere örnek olan ecdadımız. toprak bütünlüğümüzü korumak, yurdumuza alçaklara uğratmamak için, 1915 de Çanakkale'de, 1922 de Dumlupınar'da, eşine az rastlanır bir mücadele vermiş, ihtiyarı, genci, kadını ve çocuğuyla top yekün bir bağımsızlık örneği sergilemiştir" dedi.

Program sonunda öğrenciler tarafından şiirler ve çanakkale türküleri seslendirildi. İlçe Müftüsü Yunus Yüksel eşliğinde "Ey şehit oğlu şehit, isteme benden makber, Sana ağuşunu açmış, duruyor Peygamber" denilerek Dumlupınar'dan Çanakkale'ye topluca mesaj gönderildi. - KÜTAHYA

»  »      Haber Yayın Tarihi : 18.03.2019 12:36 Kaynak: İHA

Kütahya, Dumlupınar, Çanakkale, Yaşam
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Erdoğan'ın Sağ Kolu Olan Şehit Erol Olçok'un Eşi: Şehitleri Kaça Sattınız? İbrahim Kalın İnce Osman Ağıdı'nı Seslendirdi Gazeteci Mustafa Armağan'dan Dikkat Çeken Yazı: Çanakkale Bir Yenilgi Erdoğan, Çanakkale'den Dünyaya Mesaj Verdi: Ayak Bastığınız Yere Gömeriz
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 18.3.2019 13:27:48. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Dumlupınar'da 253 Bin Çanakkale Şehidi İçin 253 Bin Hatim Okundu
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]