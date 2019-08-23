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Dünya 5G ile tanıştı onlar 1G'ye hasret

1 saat önce

Dünya 5G ile tanıştı onlar 1G'ye hasret Sivas'ın Gazi köyünde çekmeyen cep telefonları ve internetin hiç olmayışı köy sakinlerini canlarından bezdirdi Köy sakinleri cep telefonu ile konuşabilmek için köy camisinin minaresini kullanıyor, sıra bekleyenler minare önünde kuyruk oluşturuyorSİVAS...

Dünya 5G ile tanıştı onlar 1G'ye hasret

Sivas'ın Gazi köyünde çekmeyen cep telefonları ve internetin hiç olmayışı köy sakinlerini canlarından bezdirdi

Köy sakinleri cep telefonu ile konuşabilmek için köy camisinin minaresini kullanıyor, sıra bekleyenler minare önünde kuyruk oluşturuyor

SİVAS - Sivas'ın Gazi köyünde çekmeyen cep telefonları ve internetin hiç olmayışı köy sakinlerini canlarından bezdirdi. Köy sakinleri cep telefonu ile konuşabilmek için köy camisinin minaresini kullanıyor, sıra bekleyenler minare önünde kuyruk oluşturuyor.

Dünya'da 5G teknolojisi yaygınlaşırken Sivas'a bağlı Gazi köyü internet ile hiç tanışmadı. Şehir merkezine 40 kilo metre mesafede ki köyde üç GSM firmasından sadece birinin sinyali ulaşıyor. Köy sakinleri, yetersiz sinyalden istifade edebilmek için sinyalin en güçlü yakalandığı köy camisinin minaresine çıkıyor. Minarede sadece görüşme yapabilen köy sakinleri internete ise bağlanamıyor. Minarede çıkıp cep telefonu görüşmesi yapmak isteyenler bazen minare önünde sıra beklemek zorunda kalıyor. Köy sakinleri GSM firmalarına seslenerek, köy halkı olarak herkesin köylerinde baz istasyonu kuracak ilk firmanın hatlarını alıp kullanacakları sözünü verdiler. Köyde internet ve cep telefonları çekmediği için sürekli köyde yaşayan çok sayıda kişinin cep telefonu ve bilgisayarı bulunmuyor.

Muhtar, "Mağduruz"

Köy Muhtarı Osman Yıldırım, köylerinde internet ve cep telefonu çekmediği için mağduriyetler yaşadıklarını belirtip, "Köyümüze gelen memurlar mağdur oluyor. Gelen maillerini okuyamadıkları, devletin onlardan istedikleri bilgileri internete giremedikleri için burada görev yapmak istemiyorlar. Bizim acil bir ihtiyacımız olsa, sabit telefonlardan uzaktaysak o ihtiyacımızı gideremiyoruz. Tarlaya, araziye çıktığımızda dünya ile olan iletişimimiz kesiliyor. GSM firmalarından biri köyümüzde baz istasyonu kurarsa, yaklaşık 800 nüfusumuz var, hepimiz o firmanın hatlarından alacağız" dedi.

Minare önünde sıra oluşuyor

Köy sakinleri ise yaptıkları açıklamada, "Dışarıdan köye gelen misafirlerimiz veya köy dışında yaşayan köylülerimiz daha büyük sıkıntı yaşıyor. İşleri aksadığı için köyde fazla kalmak istemiyorlar. Çocuklarımız ödevlerini araştıramıyor. Cep telefonu ile görüşme yapabilmek için yüksek tepelere veya minareye çıkmak zorunda kalıyoruz. Gençler çıkıyor ama yaşlılar zorluk yaşıyor. Dünya 5G'ye geçti. Biz 1G'yi bile bulamıyoruz" dediler.

Sivas, Genel

Haber Yayın Tarihi: 23.08.2019 03:17 Kaynak: İHA
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