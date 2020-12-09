Dünya basını, Webo'ya yapılan ırkçı söylemi manşetlerine taşıdı - Son Dakika

Dünya basını, Webo'ya yapılan ırkçı söylemi manşetlerine taşıdı

09.12.2020 11:55
Dünya basını, Webo'ya yapılan ırkçı söylemi manşetlerine taşıdı, System.String[]

Medipol Başakşehir Yardımcı Antrenörü Pierre Webo'nun, Paris Saint-Germain (PSG) ile oynadıkları UEFA Şampiyonlar Ligi maçında dördüncü hakemin ırkçı söylemine maruz kalması, dünya basınında geniş yer buldu.

Medipol Başakşehir Yardımcı Antrenörü Pierre Webo'nun, Paris Saint-Germain (PSG) ile oynadıkları UEFA Şampiyonlar Ligi maçında dördüncü hakemin ırkçı söylemine maruz kalması, dünya basınında geniş yer buldu.

İngiliz basınından Guardian, "Irkçılık skandalı" manşetiyle okuyucularına duyurduğu haberde, Pierre Webo'ya maç sırasında kırmızı kart gösterilmesi nedeniyle olayların alevlendiğini belirterek, UEFA'nın konu hakkında detaylı bir soruşturma başlatmasını öne çıkardı.

"Irkçı hakem maçı erteletti" başlığıyla haberini yayımlayan The Times gazetesi, "Hakemin ırkçı söylemi, Medipol Başakşehir ve PSG'li oyuncuların maç sırasında soyunma odasına gitmesine yol açtı." şeklinde görüş belirtti.

İspanyol basınından As gazetesi, "Irkçılığa son verin" manşetiyle öne çıkarttığı haberinde eylemi gerçekleştiren Rumen dördüncü hakem Sebastian Coltescu'nun geçmişi hakkında ayrıntılı bilgiler verdi. Romanya'da 2007 yılında ikinci lig hakemi olarak görev alan Coltescu'nun FIFA tarafından aynı yıl üçüncü lige düşürülmesine rağmen bir yıl sonra ülkede birinci lig maçlarına atanmaya başlandığı ve kariyeri boyunca yönettiği maçlarda tartışmaların odağında kaldığı vurgulandı. Rumen hakemin bu sezon sadece Petrocub ile Backa Topola arasında UEFA Avrupa Ligi eleme turu maçında görev aldığından bahsedilen haberde, Romanya 1. Futbol Ligi'nde 23 Kasım'da Gaz Metan Medias ile Steaua Bükreş arasında oynanan karşılaşmada Coltescu'nun verdiği kararlarla tartışmalara yol açtığı da ifade edildi.

Futbolcuların sahayı terk etmesine ve maçın ertelenmesine yol açan konuşmaları deşifre eden Marca, PSG'li futbolculardan Kylian Mbappe ve Neymar'ın da Medipol Başakşehir'in tepkisine destek verdiğini vurguladı.

Fransa basınından L'Equipe, "Bıktık artık!" başlıklı haberinde Medipol Başakşehir'de forma giyen Demba Ba'nın dördüncü hakeme "Neden zenci diyorsun?" cümlesini defalarca tekrarladığını hatırlatarak, "Takımların sahaya çıkmama kararı almasının ardından iki saat boyunca gerçek olamayacak bir atmosfer yaşandı. Maçın ertelenmesi, beklenen sondu. Futbol olarak adlandırılabilecek bir şey kalmamıştı ve bu maç, tarihe geçti." değerlendirmesinde bulunuldu.

İtalya basınından TuttoSport, "Paris'te rezillik" manşetli haberinde "Parc des Princes Stadı'nda PSG ile Medipol Başakşehir arasındaki Şampiyonlar Ligi karşılaşması büyük bir kaos ortamına sahne oldu. Hakemin ırkçı söylemine ilk olarak Demba Ba önderliğindeki Türk takımının yedek kulübesi tepki gösterdi. Olayın şokunu atlatan PSG'li oyuncular da rakiplerinin tepkisine destek verdi ve karşılaşma 14. dakikada hakem rezaleti nedeniyle sona erdi." yorumunu yaptı.

"Irkçılık yüzünden Şampiyonlar Ligi maçı ertelendi" başlığıyla haberini sunan ABD basınından The New York Times, "Hakemin ırkçılık içerikli söylemlerinin ardından PSG ve Medipol Başakşehirli oyuncular stada çıkmayı reddetti. Demba Ba'nın Coltescu'ya, 'Beyaz insan demiyorsun. Yalnızca insan diyorsun. Peki neden siyah bir insandan bahsederken, ona siyah insan diyorsun?' sorusunu yöneltmesi, öne çıkarıldı.

Pierre Webo, Başakşehir, Paris, PSG, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Dünya basını, Webo'ya yapılan ırkçı söylemi manşetlerine taşıdı - Son Dakika


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