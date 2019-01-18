Dünya Gıda ve Tarım Forumu"
20 dakika önce
- Bakan Pakdemirli Dünya Gıda ve Tarım Forumu'na katılımı -Tarım bakanları ve Merkel ile aile fotoğrafı -Merkel'in Dünya Gıda ve Tarım Forumu'nda konuşması BERLİN - Almanya Başbakanı Angela Merkel, başkent Berlin'de bu yıl 11'inci kez "Messe Berlin" fuar alanında düzenlenen "Dünya Gıda ve...
- Bakan Pakdemirli Dünya Gıda ve Tarım Forumu'na katılımı
-Tarım bakanları ve Merkel
ile aile fotoğrafı
-Merkel'in Dünya Gıda ve Tarım Forumu'nda konuşması
BERLİN - Almanya
Başbakanı Angela Merkel
, başkent Berlin
'de bu yıl 11'inci kez "Messe Berlin" fuar alanında düzenlenen "Dünya Gıda ve Tarım Forumu'na katıldı. Forumun açılış konuşması öncesinde katılımcı bakanlar ve Başbakan Merkel aile fotoğrafı çektirdi.
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Haber Yayın Tarihi : 18.01.2019 09:29 Kaynak: AA
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