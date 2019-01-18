Son Dakika Haberleri: Dünya Gıda ve Tarım Forumu"

Dünya Gıda ve Tarım Forumu"

20 dakika önce

- Bakan Pakdemirli Dünya Gıda ve Tarım Forumu'na katılımı -Tarım bakanları ve Merkel ile aile fotoğrafı -Merkel'in Dünya Gıda ve Tarım Forumu'nda konuşması BERLİN - Almanya Başbakanı Angela Merkel, başkent Berlin'de bu yıl 11'inci kez "Messe Berlin" fuar alanında düzenlenen "Dünya Gıda ve...

- Bakan Pakdemirli Dünya Gıda ve Tarım Forumu'na katılımı
-Tarım bakanları ve Merkel ile aile fotoğrafı
-Merkel'in Dünya Gıda ve Tarım Forumu'nda konuşması
BERLİN - Almanya Başbakanı Angela Merkel, başkent Berlin'de bu yıl 11'inci kez "Messe Berlin" fuar alanında düzenlenen "Dünya Gıda ve Tarım Forumu'na katıldı. Forumun açılış konuşması öncesinde katılımcı bakanlar ve Başbakan Merkel aile fotoğrafı çektirdi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 18.01.2019 09:29 Kaynak: AA

Angela Merkel, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Tarım ve Orman Bakanlığı: Yağışlar Barajları Doldurdu Beşiktaş, Akhisarspor'a Konuk Oluyor! Maçta İkinci Gol Geldi

Son Dakika! Milli Savunma Bakanı Akar, ABD'li Senatör Graham'a Münbiç'te Verilen Sözlerin Tutulmadığını Söyledi 773 Milyon Mail Adresi Sızdırıldı, E-posta Uygulamalarını Kullananlar Tehlikede!
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 18.1.2019 21:49:26. #1.51#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Dünya Gıda ve Tarım Forumu"
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]