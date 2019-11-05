Son Dakika Haberleri: Dünya şampiyonuna pastalı kutlama
Son Dakika Spor Dünya şampiyonuna pastalı kutlama

Dünya şampiyonuna pastalı kutlama

6 saat önce

Romanya'da düzenlenen Bedensel Engelliler Dünya Bilek Güreşi Şampiyonasında 75 kiloda Rus rakibi Malhaz Doguzov'u mağlüp ederek 6. defa dünya şampiyonu olan Ümit Burunlular'a AK Parti Çanakkale İl Yönetim Kurulu toplantısında sürpriz bir pastalı kutlama yapıldı.

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Romanya'da düzenlenen Bedensel Engelliler Dünya Bilek Güreşi Şampiyonasında 75 kiloda Rus rakibi Malhaz Doguzov'u mağlüp ederek 6. defa dünya şampiyonu olan Ümit Burunlular'a AK Parti Çanakkale İl Yönetim Kurulu toplantısında sürpriz bir pastalı kutlama yapıldı.


AK Parti Çanakkale İl Başkanı Av. Gültekin Yıldız başkanlığında gerçekleştirilen İl Yönetim Kurulu toplantısında yapılan sürpriz kutlama sebebiyle mutluluğunu dile getiren şampiyon sporcu Ümit Burunlular, başta Başkan Gültekin Yıldız olmak üzere tüm yönetim kurulu üyelerine teşekkür etti. Başkan Gültekin Yıldız da, Burunlular'ı elde ettiği şampiyonluk sebebiyle tebrik ederek, başarılarının devamını diledi. - ÇANAKKALE

Çanakkale, AK Parti, Romanya, Spor

Haber Yayın Tarihi: 05.11.2019 11:04 Kaynak: İHA
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