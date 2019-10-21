Son Dakika Haberleri: "Dünyada 50 milyona yakın insan Özbekçe konuşuyor"
Son Dakika Güncel 'Dünyada 50 milyona yakın insan Özbekçe konuşuyor'

"Dünyada 50 milyona yakın insan Özbekçe konuşuyor"

59 dakika önce

Özbekistan Cumhurbaşkanı Şevket Mirziyoyev, "Günümüzde Özbek dilinde konuşanların sayısı dünya genelinde 50 milyona yaklaştı.

Özbekistan Cumhurbaşkanı Şevket Mirziyoyev, "Günümüzde Özbek dilinde konuşanların sayısı dünya genelinde 50 milyona yaklaştı. Bu da Özbekçenin dünyadaki en büyük dillerden birine dönüşmekte olduğunu gösteriyor." dedi.

Özbekistan'da Özbekçeye devlet dili statüsünün verilmesinin 30. yıl dönümü dolayısıyla Taşkent'te resmi tören düzenlendi.

Cumhurbaşkanı Mirziyoyev, törende yaptığı konuşmada, dünyadaki en kadim ve zengin dillerden biri olan Özbekçenin, Özbek halkı için en büyük değer, bağımsız bir devletin simgesi ve eşsiz manevi zenginlik olduğunu söyledi.

Özbek dilinin Türk dilleri ailesine ait en fazla konuşulan dillerden biri olduğunu vurgulayan Mirziyoyev, "Günümüzde Özbek dilinde konuşanların sayısı dünya genelinde 50 milyona yaklaştı. Bu da Özbekçenin dünyadaki en büyük dillerden birine dönüşmekte olduğunu gösteriyor." ifadesini kullandı.

Mirziyoyev, ayrıca Özbek dili ve edebiyatının aralarında Türkiye'nin de bulunduğu 60'a yakın ülkedeki çok sayıda üniversitede okutulduğuna dikkati çekti.

Özbek diline devlet dili statüsünün Özbekistan'ın bağımsızlığa kavuşmasından çok daha önce, 21 Ekim 1989'da verildiğini anımsatan Mirziyoyev, kendisinin de yer aldığı bu sürecin sonunda elde edilen statünün kolay kazanılmadığını aktardı.

21 Ekim'in ülkede "Özbek Dili Bayramı" olarak kutlanacağını belirten Mirziyoyev, "Her birimiz devlet diline olan itibarı bağımsızlığa itibar olarak; devlet diline saygı ve sadakatı da ana vatana saygı ve sadakat olarak bilmemiz lazım." diye konuştu.

Cumhurbaşkanı, Özbekistan, Taşkent, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 21.10.2019 09:22 Kaynak: AA
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