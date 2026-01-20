Duran\'dan Dezenformasyon Uyarısı

İletişim Başkanı Burhanettin Duran, Suriye'de yaşanan gelişmelere ilişkin, "Dezenformasyon ve provokasyon içeren bu tür paylaşımlar karşılıksız kalmayacak" dedi.

İletişim Başkanı Burhanettin Duran, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Suriye'de yaşanan gelişmeleri yakından takip ettiklerini belirterek, "Bu süreçte, Suriye'deki gelişmeler üzerinden sosyal medya mecralarında yapılan dezenformasyon faaliyetleri ile halkı kin ve düşmanlığa tahrik etmeye yönelik provokatif girişimleri de dikkatle inceliyoruz. Dezenformasyon ve provokasyon içeren bu tür paylaşımlar karşılıksız kalmayacak; sorumluları hakkında hukuk çerçevesinde gerekli işlemler yapılacaktır. Kamuoyunun, bu süreçte dezenformasyon ve provokasyonlara karşı duyarlı olması; resmi kurumlar tarafından teyit edilmemiş bilgi ve içeriklere itibar etmemesi büyük önem taşımaktadır" ifadelerine yer verdi. - ANKARA