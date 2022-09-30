İran uyruklu yolcular J.P. ve M.K.K'nin üst araması ve valizlerinde 1 kilo 261 gram afyon sakızı ile 3 bin 190 sentetik uyuşturucu hap ele geçirildi.

Kaynak: AA

Anadolu Otoyolu, Cumhuriyet, Düzce, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › Düzce'de yolcu otobüsünde uyuşturucu taşıyan 2 zanlı gözaltına alındı - Son Dakika

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