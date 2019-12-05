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Düzce İzmir fuarda tanıtıldı

6 saat önce

DÜZCE(İHA) – Vali Dr. Zülkif Dağlı ile Belediye Başkanı Dr. Faruk Özlü 13. Uluslararası Travel Turkey İzmir Fuarında Düzce'yi tanıttılar.

Düzce İzmir fuarda tanıtıldı, System.String[]

DÜZCE(İHA) – Vali Dr. Zülkif Dağlı ile Belediye Başkanı Dr. Faruk Özlü 13. Uluslararası Travel Turkey İzmir Fuarında Düzce'yi tanıttılar.


13. Uluslararası Travel Turkey İzmir Fuarı görkemli bir törenle kapılarını açtı. Fuarda Türkiye'nin turizm potansiyeline dikkat çekilirken, yapılacak çalışmalarla beraber 2023 yılında 75 milyar dolar gelir ve 65 milyon turistle beraber Türkiye'nin dünya turizm sıralamasında ilk beşe girmeyi hedeflendiğine vurgu yapıldı. Kültür ve Turizm Bakanlığı himayesinde düzenlenen fuarda bu yıl 43 farklı ülkeden bin 284 firmanın katıldı. Düzenlenen fuara Düzce Valisi Dr. Zülkif Dağlı, Düzce Belediye Başkanı Dr. Faruk Özlü'de katıldı ve Düzce'nin tanıtımına katkı sundular.


Belediye Başkanı Faruk Özlü, fuarla ilgili olarak sosyal medya hesabından "Valiliğimiz ve BAKAP'ın da desteği ile Travel Turkey İzmir Fuarında Düzce'mizi tanıtıyoruz. Çevre illerin belediye başkanları ve turizm acentalarına standımıza gösterdikleri ilgi için teşekkür ediyorum" ifadelerini paylaştı. - DÜZCE

Faruk Özlü, Düzce, İzmir, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 05.12.2019 02:55 Kaynak: İHA
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