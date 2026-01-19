Ebrar Sitesi Davasında Yargıtay Süreci

Haber: Mehmet OFLAZ

(ANKARA) - Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı, Kahramanmaraş'ta 6 Şubat depremlerinde 114 kişiye mezar olan Ebrar Sitesi B Blok davasında, 2 sanığa "bilinçli taksirle birden fazla kişinin ölümüne ve yaralanmasına neden olma" suçundan verilen 18 yıl 8'er ay hapis cezası ile 3 sanığın beraat kararlarının onanmasını istedi. Yakınlarını kaybeden aileler, sanıkların "olası kast"tan cezalandırılmasını talep ederken, son kararı Yargıtay 12. Ceza Dairesi verecek.

Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat depremlerinin simgelerinden olan ve depremin ilk saniyelerinde 18 blokunun yıkıldığı Ebrar Sitesi'nde bin 480 kişi yaşamını yitirdi.

Sitenin B Bloku'nun yıkılarak 114 kişinin ölmesine ilişkin davada, Ebrar Sitesi'nin kurucusu Tevfik Tepebaşı ile Lalezar Konut Yapı Kooperatifi Yönetim Kurulu Başkanı Atilla Öz, "bilinçli taksirle birden fazla kişinin ölümüne ve yaralanmasına neden olma" suçundan 18 yıl 8'er ay hapis cezasına çarptırıldı.

"Üzerlerine atılı suçlamalara ilişkin yeterli delil bulunmadığı" gerekçesiyle tutuksuz sanıklar Ahmet Doğan, Meliha Teker ve Salih Tepebaşılı'nın beraatine karar verildi.

Depremde yakınlarını kaybedenlerin kararı istinafa taşıması üzerine, Gaziantep Bölge Adliye Mahkemesi kararları hukuka uygun buldu; hüküm temyiz edildi.

Hükümlerin onanması istendi, tebliğname 12. Ceza Dairesine gönderildi

ANKA Haber Ajansı muhabirinin edindiği bilgiye göre, Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı'nın, Ebrar Sitesi B Blok davasına ilişkin tebliğnamesinde, 2 sanık hakkında verilen cezalar ile 3 sanığın beraatinin onanması talep edildi. Bağlayıcı niteliği bulunmayan tebliğname, Yargıtay 12. Ceza Dairesi'ne gönderildi. Davayla ilgili son kararı Yargıtay 12. Ceza Dairesi verecek.

Başsavcılığın tebliğnamesinde, yapılan yargılamaya, toplanıp karar yerinde gösterilen ve değerlendirilen delillere, gerekçeye, eylemlerin nitelendirilmesine göre, sanık Tevfik Tepebaşı müdafi ile Atilla Öz ve müdafinin, "kararın hukuka aykırı olduğu, sanıkların mevzuata aykırı eylem ve sorumluluğu bulunmadığı, bilirkişi raporlarının çelişkili yetersiz olduğu ve beraatlerine karar verilmesi gerektiği" yönündeki temyiz itirazlarının reddedilmesi talep edildi.

Tebliğnamede, katılanların ise "114 kişiyi öldüren 3 kişiyi yaralayan kooperatif yönetim kurulu üyesi başkanı sanıkların, depreme dayanıksız konutlar yapmak suretiyle olası kast ile adam öldürme suçlarını işledikleri sübut bulduğu halde bilinçli taksirle hüküm verilmesinin yasaya, usule aykırı olduğu" şeklindeki temyiz itirazlarının da reddine karar verilmesi istendi.