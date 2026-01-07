Ecogreen, Güneş Enerjisi Projesi Kazandı

Ecogreen Enerji Holding, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı tarafından 25 Kasım 2025 tarihinde gerçekleştirilen Yenilenebilir Enerji Kaynak Alanları Güneş Enerjisi Santrali 2025 yarışmaları (YEKA GES – 2025) kapsamında "G25-BOLU GES" projesinin yapım ve kullanım haklarını kazandı. Bolu ilinin Gerede ilçesinde hayata geçirilecek olan projenin, 50 MWe elektriksel kurulu güç ve 70 MWp mekanik güç kapasitesine sahip olacak şekilde planlandığı bildirildi.

Projenin finansal yükümlülüklerine ilişkin bilgi veren Ecogreen Enerji Holding yetkilileri, yarışma şartnamesinde belirlenen megavat başına 44 bin euro katkı payı doğrultusunda, KDV dahil toplam 2 milyon 640 bin euro tutarındaki ödemenin Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı adına Enerji Piyasaları İşletme Anonim Şirketi'ne gerçekleştirildiğini açıkladı. Buna ek olarak, 10 yıl süreli ve 3 milyon 750 bin Euro tutarındaki kesin teminat mektubunun 5 Ocak 2026 tarihinde Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı'na teslim edildiği ifade edildi.

Projeye ilişkin sözleşmenin, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakan Yardımcısı Dr. Zafer Demircan ile Enerji İşleri Genel Müdürü Ahmet Özkaya'nın katılımıyla 6 Ocak 2026 tarihinde imzalandığı belirtilirken, sözleşmeyi takiben yer teslimi süreçlerinin başlatılmasının planlandığı kaydedildi. Bu süreçle eş zamanlı olarak Çevresel Etki Değerlendirmesi, imar ve diğer ruhsatlandırma işlemlerinin öngörülen takvim doğrultusunda sürdüğü aktarıldı.

Tesisin tam kapasiteyle devreye alınmasının ardından yıllık yaklaşık 118 milyon 610 bin 397 kWh elektrik enerjisi üretiminin hedeflendiği, Yenilenebilir Enerji Kaynak Alanları Güneş Enerjisi Santrali 2025 şartnamesi uyarınca üretilecek elektrik enerjisinin ilk 60 ay boyunca serbest piyasada değerlendirileceği bildirildi. Bu dönemde, megavat saat başına 60 Euro seviyesinde öngörülen ortalama satış fiyatı üzerinden yıllık yaklaşık 7,1 milyon Euro brüt gelir elde edilmesinin beklendiği ifade edildi.

Serbest piyasa döneminin tamamlanmasının ardından başlayacak olan 20 yıllık süreçte ise, 32,5 Euro alım fiyatı üzerinden yıllık yaklaşık 3,9 milyon Euro brüt gelir sağlanmasının öngörüldüğü belirtildi.