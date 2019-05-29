Eczacıbaşı Küçük Kız Takımı, Türkiye Şampiyonu oldu

Eczacıbaşı Küçük Kız Takımı, Altyapılar Türkiye Şampiyonası Finali'nde VakıfBank'ı 3-2 mağlup ederek kupanın sahibi oldu.

Eczacıbaşı Küçük Kız Takımı, Altyapılar Türkiye Şampiyonası Finali'nde VakıfBank'ı 3-2 mağlup ederek kupanın sahibi oldu. G Grubu'nu namağlup tamamlayarak finallere yükselen Eczacıbaşı, çeyrek ve yarı finalde sırasıyla, Karşıyaka ve Galatasaray'ı eleyerek finale çıktı. Final mücadelesinde de VakıfBank'ı 3-2 ile saf dışı bırakan turuncu-beyazlılar, şampiyonluğunu ilan etti. Çekişmeli müsabakaların yaşandığı mücadelede 2-0 geriden gelerek maçı kazanan Eczacıbaşı Küçük Kız Takımı, önemli bir başarıya imza attı. Kocaeli Uluslararası Fuar Merkezi'nde oynanan karşılaşma sonrası Eczacıbaşılı oyuncular büyük sevinç yaşadı. Maçın hemen ardından düzenlenen ödül töreninde kupa ve madalyalar takımlara takdim edildi.

(İHA)

Haber Yayın Tarihi : Kaynak: İHA

CHP'den ihraç edilen Öztürk Yılmaz, yeni parti kuruyor

Türkiye'den AB raporuna sert tepki: Kabul edilemez

Kremlin Sözcüsü Peskov: S-400'lerin teslimatı takvim doğrultusunda ilerliyor

Türkiye'nin elektriğini güneşten sağlayacak ilk arıtma tesisinde sona gelindi