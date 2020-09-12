EDİRNE ALMANYA'DAN TÜRKİYE'YE BİSİKLETLE GELDİ, İLK İŞİ TOPRAĞI ÖPMEK OLDU - Son Dakika

ALMANYA'nın Köln kentinden yaşayan Türk mühendis Recai Pak (46), 31 Temmuz'da bisikleti ile çıktığı yolda 42 gün sonra Türkiye'ye ulaştı. 4 yıl önce 13 yerden kırılan ve doktorun 'bundan sonra spor yapamaz' dediği Pak, yol boyunca 18 kilo verdi. Kapıkule Sınır Kapısı'ndan yurda girmesinin ardından toprağı öpen Pak, amacının Türk milletinin neler yapabileceğini göstermek olduğunu ifade etti.

Almanya'nın Köln kentinde kendi şirketinde inşaat mühendisliği yapan Recai Pak, Avrupa'daki Türklerin neler yapabileceğini göstermek için ofisini kapatıp 31 Temmuz'da bisikletle Türkiye yolculuğuna başladı. Ayağı 4 yıl önce 13 yerden kırılan ve doktorun 'bundan sonra spor yapamaz' dediği Pak, profesyonel bisikletçi olmamasına rağmen 42 gün boyunca pedal çevirerek Kapıkule Sınır Kapısı'ndan yurda giriş yaptı..Anavatana ulaşır ulaşmaz toprağı öpen Pak, yaklaşık 3 bin kilometrelik yolculuğunu ise eş zamanlı sosyal medya hesabından takipçileriyle paylaştı.

'OFİSİMİ KAPATTIM YOLA ÇIKTIM'

Almanya'dan başlayan yolculuğuna Slovakya, Macaristan, Sırbistan ve Bulgaristan üzerinden devam ettiğini belirten ve Türkiye'ye ulaştığı için çok mutlu olduğunu söyleyen Pak, "Avrupa'daki Türk milletinin neler yapabileceğini göstermek için yola çıktım. İşi bıraktım, ofisimi kapattım yola çıktım. Yaklaşık 3 bin kilometre yol yaptım buraya gelene kadar. Buradan İstanbul'a gideceğim, sanırım oraya gidene kadar 3 bin 200 kilometreyi bulacak yol" dedi.

'YOLCULUĞUM ÇOK MACERALIYDI'

Yolculuğunun çok maceralı geçtiğini belirten Pak, "Yolculuğum çok maceralıydı. Almanya ve Avusturya çok benzer ülkeler, oralarda pek sıkıntı olmadı ama Slovakya, Macaristan ve Bulgaristan çok farklı ve maceralı geçti. Yolda gelirken beni gören tüm Türk vatandaşlar sürekli arabalarını durdurup bana selam verdi. Hatta kamyoncular bile durdurup selam verdi. Bol bol fotoğraf çekildik" diye konuştu.

'DOKTOR SPORU UNUT DEMİŞTİ'

Dört yıl önce ayağının çeşitli kırıldığını söyleyen ve buna rağmen maceraya atıldığını söyleyen Pak, "4 yıl önce ayağım kırıldı. 5 kere ameliyat oldum. 13 yerden kırılmıştı. Doktor bana koşmayı ve sporu unutmamı söylemişti. Ama ben dinlemedim. Daha bunları bırakmanın zamanı olduğunu düşünmüyorum. Deli bir düşünceyle bu işe giriştik" ifadelerini kullandı.

'TÜRKİYE GİBİ ÜLKE YOK'

Türkiye'nin diğer ülkelerden farklı olduğunu da sözlerine ekleyen Recai Pak, "Türkiye bizim vatanımız. Uzun yıllardır Almanya'dayız. İnanın Türkiye gibi ülke yok. Bizim ülkemiz çok farklı. Bisikletime taktığımda Türk bayrağını görenler Almanya'da hep ağladılar, çok duygulandılar. İsterse 150 yıl yurtdışında yaşayalım bizi değiştiremezler. İnanın ben de herkes gibi ofiste çalışıyordum, hiç hareketim yoktu. Ofisimi kapatıp bisiklete atlayıp yola çıktım. 118 kiloydum yola çıktığımda yol boyunca buraya gelene kadar 18 kilo verdim" şeklinde konuştu.