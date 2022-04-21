Edirne Belediye Başkanı Recep Gürkan basın mensuplarıyla bir araya geldi Açıklaması - Son Dakika

Edirne Belediye Başkanı Recep Gürkan, Selimiye Meydanı'nın açılışa hazır olduğunu ve alanda son rötuşların yapıldığını söyledi.

Gürkan, belediyede düzenlediği basın toplantısında, mülkiyeti ve projesi Edirne Belediyesine, finansmanı Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığına ait "Selimiye Camisi ve Çevresi Kentsel Tasarım ve Peyzaj Düzenlemesi Projesi" birinci ve ikinci etap çalışmalarında sona gelindiğini ifade etti.

Selimiye ve Edirne'ye yakışır bir meydan yapıldığını anımsatan Gürkan, "Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum'a verdiği destek için bir kez daha teşekkür ediyorum. Talep sayın Cumhurbaşkanı'ndan geldi, sayın Bakan bana iletti ve protokolümüzü yaptık." dedi.

Terminal ihaleye çıkarılacak

Gürkan, son dönem kentte tartışmalara da neden olan Edirne Belediyesi Şehirlerarası Otobüs Terminali konusunda değinerek, terminalin ihaleye çıkarılacağını belirtti.

Terminalden kira bedeli alınmaması gibi bir durumun söz konusu olmadığını ifade eden Gürkan, "Otogarın sözleşmesi 20 Ocak 2019'da bitmişti. SPK lisanslı değerleme uzmanının tespit etti ecrimisil bedeli tespit edildi. Encümende alınan kararın ardından 'geçmişe dönük olarak şu kadar ecrimisil bedeli ödeyeceksin' demişiz. Pandemide dahil bir kuruş indirim yapmadan biz otogar işletmesinden Edirne Belediyesinin tüm ecrimisil bedellerini almışız." şeklinde konuştu.

Gürkan, otogar işletmecisine ait Tunca Nehri kenarında yapımı süren işletmeyle ilgili gerekli hukuki süreçlerin yürütüldüğünü işletmeye idari para cezası uygulandığını ifade etti.

"İYİ Parti İl Başkanı Demir'in paylaşımları" sorusu

İYİ Parti Edirne İl Başkanı Ekrem Demir'in "Biz istersek belediyeyi alırız" şeklindeki açıklamalarının hatırlatıldığı soru üzerine Gürkan, istemenin ve hayal kurmanın sınırı olmadığını söyledi.

Gürkan, Millet İttifakı üyesi partilerin hedefinin ittifak bileşenleri olmaması gerektiğini ifade ederek "İYİ Parti'de il başkanı olmak üzere bazı arkadaşlar hangi ittifakta olduklarına karar vermeliler, herkesin söyleyeceği çok şeyi vardır, söylemiyorsa çekindiği, korktuğu için değildir. Ben büyük fotoğrafa bakıyorum Edirne'yi CHP'nin dışında, Recep Gürkan demiyorum, CHP'nin dışında hiçbir partinin alma şansı yok, hayalini bile kuramazlar. Diğer taraftan da Millet İttifakı sayın genel başkanlarının o kadar büyük hedefleri var ki Edirne'nin lafı bile olmaz." diye konuştu.

Er meydanı düzenlemesi

Gürkan, Kırkpınar Er Meydanı modernizasyon projesinin bir dönem durmasına karşın yeniden canlandığını belirtti.

Er Meydanı'nın Kırkpınar Haftası belediyenin kullanması, diğer günlerde Bakanlığın kullanması konusunda 25 yıllığına bir tahsis kararı aldıklarını anımsatan Gürkan, "Her şey yolunda giderse güreşler biter bitmez Kırkpınar Er Meydanı modernizasyon çalışmaları başlayacak." dedi.

Gürkan, Edirne'nin 10-12 bin kişilik bir şehir stadına da ihtiyacı olduğunu kaydetti.