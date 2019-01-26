Son Dakika Haberleri: Edirne'de 27 Düzensiz Göçmen Yakalandı

Edirne'de 27 Düzensiz Göçmen Yakalandı

1 saat önce

Edirne'de yasa dışı yollarla yurt dışına çıkma hazırlığında olan 27 düzensiz göçmen yakalandı.

Edirne'de 27 Düzensiz Göçmen Yakalandı, System.String[]
Edirne'de yasa dışı yollarla yurt dışına çıkma hazırlığında olan 27 düzensiz göçmen yakalandı.

Alınan bilgiye göre, Edirne Jandarma Komutanlığı ekipleri, Meriç ilçesine bağlı Adasarhanlı köyü yakınlarında şüphe üzerine iki aracı durdurdu.

Araçta yapılan aramada Filistin ve Suriye uyruklu 17 düzensiz göçmen yakalandı ve sürücüye ait olduğu belirlenen 1 ruhsatsız tabanca ve 9 mermi ele geçirildi.

Olayla ilgili E.A, A.A, E.B. ve H.Ü. gözaltına alındı.

Jandarma, Uzunköprü ilçesine bağlı Eskiköy köyü yakınlarında durdurduğu bir araçta yaptığı aramada ise 10 Bangladeş uyrukluyu yakaladı.

Olayla ilgili K.İ. gözaltına alındı.

Düzensiz göçmenler işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne gönderildi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 26.01.2019 12:53 Kaynak: AA

Meriç, Edirne Jandarma Komutanlığı, Jandarma, Edirne, Güncel
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