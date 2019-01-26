Edirne'de 27 Düzensiz Göçmen Yakalandı
1 saat önce
Edirne'de yasa dışı yollarla yurt dışına çıkma hazırlığında olan 27 düzensiz göçmen yakalandı.
Edirne
'de yasa dışı yollarla yurt dışına çıkma hazırlığında olan 27 düzensiz göçmen yakalandı.
Alınan bilgiye göre, Edirne Jandarma Komutanlığı
ekipleri, Meriç
ilçesine bağlı Adasarhanlı köyü yakınlarında şüphe üzerine iki aracı durdurdu.
Araçta yapılan aramada Filistin
ve Suriye
uyruklu 17 düzensiz göçmen yakalandı ve sürücüye ait olduğu belirlenen 1 ruhsatsız tabanca ve 9 mermi ele geçirildi.
Olayla ilgili E.A, A.A, E.B. ve H.Ü. gözaltına alındı.
Jandarma, Uzunköprü
ilçesine bağlı Eskiköy
köyü yakınlarında durdurduğu bir araçta yaptığı aramada ise 10 Bangladeş
uyrukluyu yakaladı.
Olayla ilgili K.İ. gözaltına alındı.
Düzensiz göçmenler işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne gönderildi.
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Haber Yayın Tarihi : 26.01.2019 12:53 Kaynak: AA
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