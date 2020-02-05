Edirne'de 8 işletme gözlem altına alındı - Son Dakika
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Edirne'de 8 işletme gözlem altına alındı

6 saat önce

Edirne İl Genel Meclisi Tarım ve Hayvancılık Komisyonu tarafından hayvan hastalıklarıyla ilgili yapılan araştırmada, 8 işletmenin gözlem altına alındığının tespit edildiği açıklandı.

Edirne'de 8 işletme gözlem altına alındı, System.String[]

Edirne İl Genel Meclisi Tarım ve Hayvancılık Komisyonu tarafından hayvan hastalıklarıyla ilgili yapılan araştırmada, 8 işletmenin gözlem altına alındığının tespit edildiği açıklandı.


Edirne İl Genel Meclisi Şubat ayı toplantısında, Tarım ve Hayvancılık Komisyonu tarafından Merkez, Süloğlu ve Lalapaşa ilçelerinde hayvan hastalıklarıyla ilgili yapılan çalışmalar meclise sunuldu.


Sunumu gerçekleştiren komisyon başkanı Mustafa Üstün, büyükbaş hayvanlara Brusella, şap, Lsd ve E.coli aşısı, küçükbaş hayvanlara da Brusella, koyun, çiçek, mavidil, PDR ve şap aşısı yapıldığını açıkladı.


"Ayrıca kesimhanede kesim sonucunda tüberküloz hastalığı tespit edilen 23 hayvana ait işletmelerde idari ve fenni tedbirler neticesinde, 15 işletmede hastalık söndürülmüştür" diyen Üstün, 8 işletmede test ve gözlem altı işlemlerinin devam ettiğini söyledi. - EDİRNE

Lalapaşa, Süloğlu, Edirne, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 05.02.2020 06:26 Kaynak: İHA
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