AFAD personeli kadının soğuktan donan ellerini nefesiyle ısıttı - Son Dakika

Edirne'de kaybolan 83 yaşındaki Sabber Erdi'yi donmaktan kurtaran AFAD gönüllü lideri Şeyda Bozdağ yaşadıklarını anlattı.

Havsa ilçesine bağlı Çukurköy'de sabah saatlerinde kaybolan Erdi, haber verilmesi üzerine

AFAD, komando ve jandarma ekiplerinin aramaları sonucu akşam saatlerinde bulunmuştu.

Hava sıcaklığının eksi derecelerde olduğu kentte yaşlı kadının neredeyse donmak üzere olduğu anlaşılmıştı.

Sağlık ekipleri gelinceye dek AFAD gönüllü lideri Bozdağ'ın Erdi'yi önce montuyla sardığı ardından da yaşlı kadının üşüyen ellerini nefesiyle ısıttığı öğrenildi.

-"Gerekirse can oluruz"

Bozdağ, AA muhabirine yaptığı açıklamada, ihbar geldiği anda bölgeye intikal ettiklerini söyledi.

AFAD, jandarma ve komando ekiplerinin yaşlı kadını geniş bir arazide aradığını belirten Bozdağ, "Alzheimer hastası olduğu için daha önce de bu tarz bir durum yaşanmış. Daha önce kaybolduğunda bulunduğu bölgede arama çalışmaları gerçekleştirdik. Bölgeyi daraltarak metruk bir binaya yöneldik. Orada onu donmuş bir şekilde bir brandanın içerisinde bulduk." diye konuştu.

Hava sıcaklığının sıfırın altında olması nedeniyle yaşlı kadının donmak üzere olduğunu dile getiren Bozdağ, şunları kaydetti:

"Oraya gittiğimde samanlık gibi bir yerdeydi. Brandanın içine kendini sarmıştı, üşüyordu, titriyordu. Yaklaşık 6,7 saat kendini kasmış şekilde yardım bekliyordu. Alzheimer hastası olduğu için bilinci çok yerinde değildi. Çok üşüdüğü için ben de montumu çıkararak üzerini örtme ihtiyacı duydum. Tabi sağlık ekiplerini bekleyene kadar bir zamanımız vardı. Bu yüzden ellerini nefesimle ısıtmam gerekiyordu, içimden böyle geldi. Bu bizim yürekten yaptığımız gönül işi. Allah devletimize milletimize zeval vermesin, vatandaşımızın her zaman yanındayız. Gerekirse can oluruz, gerekirse nefes oluruz."