Edirne\'de Firari Hükümlüler Yakalandı

Edirne'de yurt dışına kaçmaya çalışan 2 firari hükümlü saklandıkları ormanlık alanda yakalandı.
Meriç İlçe Emniyet Müdürlüğü ve İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, haklarında 30'ar yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan C.K. ve C.F'nin ormanlık alanda saklandığını belirledi.
Yurt dışına kaçmaya çalışan firari hükümlüler, ekipler tarafından düzenlenen operasyonla yakalandı.
C.K. ve C.F. işlemlerinin ardından cezaevine gönderildi.
