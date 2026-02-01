Edirne\'de Kaçak Tütün Operasyonu

Edirne'nin Uzunköprü ilçesinde Jandarma ekipleri tarafından Kaçak tütün operasyonu düzenlendi.

Edirne İl Jandarma Komutanlığı tarafından kaçakçılıkla mücadeleye ilgili yürütülen çalışmalarda, KOM Şube Müdürlüğü unsurları ile Uzunköprü İlçe Jandarma Komutanlığı asayiş timlerince operasyon düzenlendi. Yapılan çalışmalarda 5 adet elektrikli tütün sarma makinesi, 14 bin 400 adet tütün basılı makaron, 12 bin 200 adet boş makaron, 34 adet manuel tütün sarma aparatı ile 3 kilogram kıyılmış tütün ele geçirildi.

Ele geçirilen malzemelere el konulurken, olayla ilgili şüpheli şahıslar hakkında adli tahkikat başlatıldığı bildirildi.