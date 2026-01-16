Edirne\'de Kar Yağışı Başladı

EDİRNE'de akşam saatlerinde başlayan sağanak, yerini kar yağışına bırakırken, yüksek kesimler beyaza büründü. Yağışın, sabah saatlerine kadar etkili olması bekleniyor.

Kentte, akşam saatlerinde sağanak yağış başladı. Sağanak, saat 20.00 sıralarında yerini kar yağışına bıraktı. Yüksek kesimlerin beyaza büründüğü kentte, UNESCO Dünya Kültür Mirası Listesi'ndeki Selimiye Camisi başta olmak üzere, tarihi ve kültürel yapılar da karla kaplandı. Kar yağışı, aralıklarla şiddetini arttırarak devam ederken, hava sıcaklığı ise -1 santigrat derece ölçüldü.

Yağışın sabah saatlerine kadar etkili olmasının beklendiği kaydedildi.