Son Dakika Haberleri: Edirne'de kurulan devlet tiyatrosu kapalı gişe perde açtı
Son Dakika Güncel Edirne'de kurulan devlet tiyatrosu kapalı gişe perde açtı

Edirne'de kurulan devlet tiyatrosu kapalı gişe perde açtı

6 saat önce

Edirne'de kurulan Devlet Tiyatrosu kapalı gişe perde açtıEDİRNE'de tarihi Ekmekçizade Ahmetpaşa Kervan Sarayı'nda Devlet Tiyatroları 'Bir Nefes Dede Korkut' oyunu, kapalı gişe ile perde açtı.

Edirne'de kurulan Devlet Tiyatrosu kapalı gişe perde açtı

EDİRNE'de tarihi Ekmekçizade Ahmetpaşa Kervan Sarayı'nda Devlet Tiyatroları 'Bir Nefes Dede Korkut' oyunu, kapalı gişe ile perde açtı.

Edirne'de tarihi Ekmekçizade Ahmetpaşa Kervansarayı'nda yeni kurulan Edirne Devlet Tiyatrosu, bu gece İstanbul Devlet Tiyatrosu oyuncularından oluşan Gökçe Kurt Elitez'in yönettiği tek perdelik 'Bir Nefes Dede Korkut' isimli oyun ile perde açtı. Edirneli tiyatro severlerin yoğun ilgi gösterdiği oyuna, salonunun toplam 220 kişilik kapasitesi tüm biletlerin satılmasıyla kapalı gişe oynandı. Dede Korkut Hikayeleri'nden kesitlerin sahnelendiği gecede 'Bir Nefes Dede Korkut' isimli oyun, usta oyuncuların bir karnavalı andıran dans ve müzik ile hikayelerin anlatılması izleyenleri büyüledi.

Oyunu izlemeye gelenler arasında bulunan Edirne Belediye Başkan Yardımcısı Ertuğrul Tanrıkulu, yeni kurulan tiyatronun kente büyük katkı sağlayacağını söyleyerek, Edirne'nin yıllardır kurduğu hayalini gerçekleştirdi. Edirne'ye büyük katkı sağlayacağını düşünüyorum. Bugün ilk oyunda kapalı gişe olması da bunun en güzel örneği."dedi.

Edirne'de kurulan devlet tiyatrosu kapalı gişe perde açtı

Güncel

Haber Yayın Tarihi: 02.11.2019 12:59 Kaynak: DHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son dakika: Fitch, Türkiye'nin kredi notunu teyit ederek görünümünü 'Negatif'ten 'Durağan'a yükseltti
ABD, Terörizm 2018 Ülkeler Raporu'nu açıkladı! Raporda yine YPG'ye yer verilmedi "KHK faciadır" diyen Bülent Arınç'tan yeni açıklama: En ağır cezayı almalılar Whatsapp üzerinden üst düzey hükümet yetkililerinin telefonlarına sızma iddiası

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 2.11.2019 07:35:54. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Edirne'de kurulan devlet tiyatrosu kapalı gişe perde açtı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]