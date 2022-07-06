Son Dakika | Edirne'de orman yangını kontrol altına alındı - Son Dakika
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Son Dakika | Edirne'de orman yangını kontrol altına alındı

06.07.2022 22:00

Son dakika habere göre Edirne'de orman yangını kontrol altına alındı Edirne'nin Lalalpaşa ilçesine bağlı ormanda çıkan yangın ekipler tarafından kısa sürede kontrol altına alındı.

Edirne'de orman yangını kontrol altına alındı

EDİRNE - Edirne'nin Lalalpaşa ilçesine bağlı ormanda çıkan yangın ekipler tarafından kısa sürede kontrol altına alındı.

Bulgaristan sınırına yakın Ömeroba ve Süleymandanışment Köyleri arasındaki ormanlık alanda çıkan yangını fark eden köy halkının ihbarı üzerine bölgeye İtfaiye, AFAD ve UMKE ekipleri sevk edildi. Havadan 2 helikopter karadan ise 1 tanker,2 dozer,6 arazöz ile erken müdahale edilen yangın daha fazla büyümeden söndürüldü. Alandaki soğutma çalışmaları devam ediyor. Yangının çıkış sebebi ise araştırılıyor.

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Kaynak: İHA

Edirne, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Son Dakika | Edirne'de orman yangını kontrol altına alındı - Son Dakika

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