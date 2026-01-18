Edirne'de Seçim Tansiyonu Yükseldi - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
3-sayfa

Edirne'de Seçim Tansiyonu Yükseldi

Edirne\'de Seçim Tansiyonu Yükseldi
18.01.2026 13:39
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Edirne'de şoförler odası seçiminde gerginlik yaşandı, tartışmalar yumruklaşmaya dönüştü.

Edirne Şoförler ve Otomobilciler Odası Başkanlığı seçimlerinde tansiyon yükseldi. Üyeleri arasında karşılıklı sözlü atışmalar yaşanırken, tartışmalar kısa sürede yumruklaşmaya dönüştü.

Edirne Ticaret ve Sanayi Odası Büyük Salonu'nda gerçekleştirilen seçimler saat 11.00'de başladı. Bin 179 üyesi bulunan odanın başkanlık seçimlerinde, Divan Başkanlığı seçiminin ardından adayların konuşmalarına geçildi. Seçimlere mavi liste ile giren Aytaç Dilci'nin konuşmasını tamamlamasının ardından, kırmızı liste ile yarışan mevcut Başkan Ali Şahin kürsüye çıkarak rakibine cevap verdi.

Ali Şahin'in konuşmasını tamamlamasının ardından salonda bulunan bir kişinin sarf ettiği sözler üzerine ortam bir anda gerildi. Her iki listenin üyeleri arasında karşılıklı sözlü atışmalar yaşanırken, tartışmaların kısa sürede yumruklaşmaya dönüştüğü görüldü.

Gerginliğin artması üzerine Divan Başkanlığı görevini yürüten Edirne Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği Başkanı Kemal Cingöz, emniyet güçlerini salona davet etti. Polis ekiplerinin müdahalesiyle taraflar ayrılarak salon sakinleştirildi.

Tansiyonun düşmesinin ardından Divan Başkanı Kemal Cingöz, her iki adayı da kürsüye davet etti. Adayların ellerini tutarak havaya kaldıran Cingöz, seçimlere dostça ve sağduyulu bir şekilde devam edilmesi yönünde uyarılarda bulundu. Yapılan çağrının ardından başkanlık seçimlerine kaldığı yerden devam edildi. - EDİRNE

Kaynak: İHA

Yerel Haberler, Güvenlik, Olaylar, 3-sayfa, Edirne, Son Dakika

Son Dakika 3-sayfa Edirne'de Seçim Tansiyonu Yükseldi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Hatay’da üretiliyor, 50 ülkeye satılıyor Vidasına kadar yerli Hatay'da üretiliyor, 50 ülkeye satılıyor! Vidasına kadar yerli
Bir devrin sonu Darıca Hayvanat Bahçesi kapatıldı Bir devrin sonu! Darıca Hayvanat Bahçesi kapatıldı
Türkiye’nin dev altın madeni satılıyor İşte fiyatı Türkiye'nin dev altın madeni satılıyor! İşte fiyatı
Tan Sağtürk görevden alındı Tan Sağtürk görevden alındı
Karnesinde 3 zayıfı olan lise 1 öğrencisi, yaşamına son verdi Karnesinde 3 zayıfı olan lise 1 öğrencisi, yaşamına son verdi
YPG’nin çekilme açıklaması Suriye’de sevinçle karşılandı YPG'nin çekilme açıklaması Suriye'de sevinçle karşılandı

14:10
Bahçeli: SDG ve altındaki tüm yapılanmalar hızla feshedilmeli
Bahçeli: SDG ve altındaki tüm yapılanmalar hızla feshedilmeli
13:56
Suriye’de harita 24 saatte değişti Petrolün yüzde 70’ini kaybettiler
Suriye'de harita 24 saatte değişti! Petrolün yüzde 70'ini kaybettiler
13:27
İran’daki doktorlardan kan donduran rapor: Ölü sayısı 16 bin 500 kişi
İran'daki doktorlardan kan donduran rapor: Ölü sayısı 16 bin 500 kişi
13:10
Yunan bakan açıkça itiraf etti: Türkiye’ye karşı sessizce silahlanıyoruz
Yunan bakan açıkça itiraf etti: Türkiye'ye karşı sessizce silahlanıyoruz
11:54
Atlas’ın katil zanlısının avukatından akıllara durgunluk veren savunma
Atlas'ın katil zanlısının avukatından akıllara durgunluk veren savunma
10:38
Öcalan’dan Suriye açıklaması: Bunlar süreci baltalama girişimi
Öcalan'dan Suriye açıklaması: Bunlar süreci baltalama girişimi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 18.01.2026 14:29:28. #7.11#
SON DAKİKA: Edirne'de Seçim Tansiyonu Yükseldi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.