Edirne'de 'Teknolojisiz mutlu bir gün' etkinliği düzenlendi

Edirne İl Milli Eğitim Müdürlüğü ve İl Sağlık Müdürlüğü koordinesinde, çocukların teknoloji bağımlılığından uzak durmalarını sağlamak amacıyla 'Teknolojisiz mutlu bir gün' etkinliği gerçekleştirildi.

Edirne İl Milli Eğitim Müdürlüğü ve İl Sağlık Müdürlüğü koordinesinde, çocukların teknoloji bağımlılığından uzak durmalarını sağlamak amacıyla 'Teknolojisiz mutlu bir gün' etkinliği gerçekleştirildi.



Sağlık Bakanlığı'nın 2023 vizyon projeleri kapsamında, çocukların teknoloji bağımlılığından uzak durmalarını sağlamak amacıyla Şükrüpaşa Atletizm Sahası'nda, 'Teknolojisiz mutlu bir gün' etkinliği düzenlendi. Programda, çocuklar mendil kapmaca, ip atlama, birdirbir, halat çekme gibi geleneksel oyunları oynayarak teknolojiden uzak bir gün geçirdi.



Edirne İl Sağlık Müdürü Dr. Ali Cengiz Kalkan, "Teknolojinin iyi yönleri kadar aile bağlarını, arkadaşlık ilişkilerini sosyal noktada tersine tahrip eden bir tarafı da var. İşte buna dikkat çekmek için Sağlık Bakanlığımız Halk Sağlığı Genel Müdürlüğü Ruh Sağlığı Daire Başkanlığı zaten bu konuda birçok etkinlikler düzenlemekte. 8-14 Mart bunlardan biriydi. İl Sağlık Müdürlüğümüz Bilgi ve Teknoloji Haftası etkinliği gerçekleştirdi, yine Mayıs ayının ilk haftasında bilişim toplantısı gerçekleştirdi, bugün de Edirne Valiliğimizin vizyonerliğinde 'Teknolojisiz Mutlu Bir Gün' temasıyla bir aradayız" dedi.



Oyunlarda çocuklara, İl Sağlık Müdürü Ali Cengiz Kalkan ve İl Milli Eğitim Müdürü Önder Arpacı da eşlik etti. - EDİRNE

Haber Yayın Tarihi : Kaynak: İHA

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