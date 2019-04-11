Edirne'den Kısa Kısa

Edirne
Valisi Ekrem Canalp
, tarihi çarşı derneği ve engelli derneği yöneticilerini kabul etti.
Valilikten yapılan yazılı açıklamaya göre Edirne Engelli Gönüllüleri Derneği Başkanı Serpil Erkenciler ve dernek üyeleri Vali Ekrem Canalp'i ziyaret ederek yaptıkları dernek çalışmaları ve faaliyetleri hakkında bilgi verdi.
Edirne Alipaşa Çarşısı Dernek Başkanı Yılmaz Sanış ve beraberindekiler Canalp'i makamında ziyaret etti.
- Belediye Başkanı Gürkan
'a ziyaretler Türkiye Barolar Birliği
Başkanı Metin Feyzioğlu
beraberindeki heyetle Edirne Belediye Başkanı Recep Gürkan
'ı ziyaret etti.
Belediyeden yapılan yazılı açıklamaya göre, Feyzioğlu, ziyarette, yeniden göreve seçilen Gürkan'a başarı diledi.
Ziyarette, Başkan Gürkan, Feyzioğlu'na tarihi belediye binasını da gezdirerek yapı hakkında bilgiler verdi.
Köy ve mahalle muhtarları da Gürkan'ı ziyaret etti.
Edirne Belediye Başkanı Recep Gürkan, 31 Mart Mahalli İdareler Genel Seçimlerini kazanarak göreve başlayan mahalle ve köy muhtarlarını Belediye Meclis Salonu'nda kabul etti. Edirne Muhtarlar Derneği Başkanı İrfan Tasmalı, muhtarlar adına Başkan Gürkan'a çiçek takdim etti.
Seçimi düşünmeden gelecek nesilleri düşünerek alt yapıya başladıklarını anlatan Gürkan, geçen dönem borçları ödemelerinin yanı sıra 450 milyon liralıkta yatırım yaptıklarını anlattı.
Muhtarlara birlikte güzel işler yapacaklarını ifade eden Gürkan, daha sonra muhtarlarla hatıra fotoğrafı çektirdi.
Esnaf ve sanatkarlara af
Edirne Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği Başkanı Kemal Cingöz, esnaf ve sanatkarlarca kullanılan ölçü ve tartı aletlerinin periyodik muayenelerinde yaşanan sıkıntılar sebebi ile cezai duruma düşen esnaf ve sanatkarlara af getirildiğini bildirdi.
Cingöz, yaptığı yazılı açıklamada, esnafların gerekli muayeneleri yaptırmaları tavsiyesinde bulundu.
Yayımlanan kanun hakkında bilgiler veren Cingöz, "Bu muafiyet ile 1 Aralık
2018 tarihinden önce damgası kopmuş, bozulmuş, damga süresi geçmiş olduğu için cezai duruma düşmüş terazi, akaryakıt sayacı, kantar gibi ölçü aleti ölçü aleti kullanan ticaret erbapları, 28 Şubat
2019 tarihinden itibaren 90 gün içerisinde ölçü aleti türüne göre ilgili il müdürlüklerine yada yetkili servislere periyodik muayene başvurusunda bulunmaları halinde, söz konusu fiilden dolayı herhangi bir idari para cezası ödemeksizin muayene ve damgasını yaptırarak ölçü aletini kullanabileceklerdir." ifadelerini kullandı. Keşan
'da kadın köy muhtarları göreve başladı.
Keşan'ın Yayla ve Çelebi
köylerinde seçimi kazanan iki kadın muhtar mazbatalarını alarak göreve başladı.
Yayla Köyü Muhtarı Emine Arıcan, yaptığı açıklamada, köyüne hizmet etmek için göreve talip olduğunu söyledi.
Çelebi Köyü Muhtarı Ayşe Sever de kendisine destek verenlere teşekkür ederek köyüne kadın el değeceğini belirtti.
"Dersimi Camide Yapıyorum" programı
Edirne Milli Eğitim Müdürlüğü
ve Edirne Müftülüğü işbirliğinde gerçekleştirilen "Dersimi Camide Yapıyorum" programı kapsamında öğrenciler Selimiye Camisi
'ni ziyaret etti.
Program kapsamında camiyi ziyaret eden Plevne İlkokulu ve Alper Yazoğlu Ortaokulu öğrencilerine din görevlileri cami hakkında bilgiler verdi.
Öğrencilerle bir araya gelen Edirne Müftüsü Emrullah Üzüm
de camilerin İslam'daki yeri ve önemli hakkında konuşma yaptı.