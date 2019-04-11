Son Dakika Haberleri: Edirne'den Kısa Kısa

Edirne'den Kısa Kısa

2 saat önce

Edirne Valisi Ekrem Canalp, tarihi çarşı derneği ve engelli derneği yöneticilerini kabul etti.

Edirne'den Kısa Kısa, System.String[]
Edirne Valisi Ekrem Canalp, tarihi çarşı derneği ve engelli derneği yöneticilerini kabul etti.

Valilikten yapılan yazılı açıklamaya göre Edirne Engelli Gönüllüleri Derneği Başkanı Serpil Erkenciler ve dernek üyeleri Vali Ekrem Canalp'i ziyaret ederek yaptıkları dernek çalışmaları ve faaliyetleri hakkında bilgi verdi.

Edirne Alipaşa Çarşısı Dernek Başkanı Yılmaz Sanış ve beraberindekiler Canalp'i makamında ziyaret etti.

- Belediye Başkanı Gürkan'a ziyaretler

Türkiye Barolar Birliği Başkanı Metin Feyzioğlu beraberindeki heyetle Edirne Belediye Başkanı Recep Gürkan'ı ziyaret etti.

Belediyeden yapılan yazılı açıklamaya göre, Feyzioğlu, ziyarette, yeniden göreve seçilen Gürkan'a başarı diledi.

Ziyarette, Başkan Gürkan, Feyzioğlu'na tarihi belediye binasını da gezdirerek yapı hakkında bilgiler verdi.

Köy ve mahalle muhtarları da Gürkan'ı ziyaret etti.

Edirne Belediye Başkanı Recep Gürkan, 31 Mart Mahalli İdareler Genel Seçimlerini kazanarak göreve başlayan mahalle ve köy muhtarlarını Belediye Meclis Salonu'nda kabul etti. Edirne Muhtarlar Derneği Başkanı İrfan Tasmalı, muhtarlar adına Başkan Gürkan'a çiçek takdim etti.

Seçimi düşünmeden gelecek nesilleri düşünerek alt yapıya başladıklarını anlatan Gürkan, geçen dönem borçları ödemelerinin yanı sıra 450 milyon liralıkta yatırım yaptıklarını anlattı.

Muhtarlara birlikte güzel işler yapacaklarını ifade eden Gürkan, daha sonra muhtarlarla hatıra fotoğrafı çektirdi.

Esnaf ve sanatkarlara af

Edirne Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği Başkanı Kemal Cingöz, esnaf ve sanatkarlarca kullanılan ölçü ve tartı aletlerinin periyodik muayenelerinde yaşanan sıkıntılar sebebi ile cezai duruma düşen esnaf ve sanatkarlara af getirildiğini bildirdi.

Cingöz, yaptığı yazılı açıklamada, esnafların gerekli muayeneleri yaptırmaları tavsiyesinde bulundu.

Yayımlanan kanun hakkında bilgiler veren Cingöz, "Bu muafiyet ile 1 Aralık 2018 tarihinden önce damgası kopmuş, bozulmuş, damga süresi geçmiş olduğu için cezai duruma düşmüş terazi, akaryakıt sayacı, kantar gibi ölçü aleti ölçü aleti kullanan ticaret erbapları, 28 Şubat 2019 tarihinden itibaren 90 gün içerisinde ölçü aleti türüne göre ilgili il müdürlüklerine yada yetkili servislere periyodik muayene başvurusunda bulunmaları halinde, söz konusu fiilden dolayı herhangi bir idari para cezası ödemeksizin muayene ve damgasını yaptırarak ölçü aletini kullanabileceklerdir." ifadelerini kullandı.

Keşan'da kadın köy muhtarları göreve başladı.

Keşan'ın Yayla ve Çelebi köylerinde seçimi kazanan iki kadın muhtar mazbatalarını alarak göreve başladı.

Yayla Köyü Muhtarı Emine Arıcan, yaptığı açıklamada, köyüne hizmet etmek için göreve talip olduğunu söyledi.

Çelebi Köyü Muhtarı Ayşe Sever de kendisine destek verenlere teşekkür ederek köyüne kadın el değeceğini belirtti.

"Dersimi Camide Yapıyorum" programı


Edirne Milli Eğitim Müdürlüğü ve Edirne Müftülüğü işbirliğinde gerçekleştirilen "Dersimi Camide Yapıyorum" programı kapsamında öğrenciler Selimiye Camisi'ni ziyaret etti.


Program kapsamında camiyi ziyaret eden Plevne İlkokulu ve Alper Yazoğlu Ortaokulu öğrencilerine din görevlileri cami hakkında bilgiler verdi.


Öğrencilerle bir araya gelen Edirne Müftüsü Emrullah Üzüm de camilerin İslam'daki yeri ve önemli hakkında konuşma yaptı.
Haber Yayın Tarihi : 11.04.2019 05:26 Kaynak: AA
Ekrem Canalp, Edirne, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Vatandaş 6 Ay Aradan Sonra İlk Kez Dolar Sattı YSK, Büyükçekmece Başvurusunun Görüşmesini Erteledi Son Dakika! Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Sudan'daki Darbe ile İlgili Açıklama Wikileaks'in Kurucusu Assange, Londra'da Tutuklandı
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 11.4.2019 19:29:39. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Edirne'den Kısa Kısa
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]