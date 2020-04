CHP Edirne Milletvekili Okan Gaytancıoğlu, yerel basına destek verilmesi gerektiğini savundu.

Gaytancıoğlu, yaptığı yazılı açıklamada, salgın ortamından yerel basının da zarar gördüğünü ifade ederek, hükümet tarafından yerel basın çalışanlarına ve yerel basın kuruluşlarına yardım edilmesi gerektiğini bildirdi.

Yerel basının demokrasilerin vazgeçilmezi olduğunu vurgulayan Milletvekili Gaytancıoğlu,"Yerel medyanın ne zor şartlarda binlerce istihdam sağlayarak çalıştığını hepimiz biliyoruz. Bu kuruluşların bugünlerde desteğe ihtiyacı var. Gazetelerin basılamaz, satışlarını yapamaz duruma geldiği bugünlerde basın kuruluşlarını devletin desteklemesi gerekiyor." ifadelerini kullandı.

Gaytancıoğlu, ayrımsız tüm yerel basına resmi ilan ve reklam paralarının ödenmesi, vergi ve sigorta yüklerinin kaldırılması, çalışanlarına mali destek verilmesi, uzun vadeli kredi sağlanması gerektiğini kaydetti.

-FEDEK akredite etti

Trakya Üniversitesi Fen Fakültesi'nde, biyoloji ve kimya bölümlerinin ardından matematik ve fizik bölümleri de "Fen, Edebiyat, Fen-Edebiyat, Dil Tarih ve Coğrafya Fakülteleri Öğretim Programları Değerlendirme ve Akreditasyon Derneği" (FEDEK) tarafından akredite edildi.

Trakya Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Erhan Tabakoğlu yaptığı açıklamada, göreve geldikleri ilk günden bu yana akreditasyona verdiklerini vurguladı.

Üniversitelerinde Biyoloji Bölümü ile başlayan akreditasyon sürecinin, kimya bölümü, Tıp Fakültesi, Yabancı Diller Yüksekokulu ve hemşirelik bölümü ile devam ettiğini ifade eden Tabakoğlu, şunları kaydetti:

"Bu süreçte, eğitimde kalite standartlarımızı yükseltme çalışmalarımızı hız kesmeden sürdürdük. Şimdi de Fen Fakültemiz çatısı altındaki matematik ve fizik bölümlerimizin de akredite olması oldukça mutluluk verici. Bu gelişmeyle, Fen Fakültemizin tüm bölümlerinin akredite olması bizi ayrıca gururlandırdı.

Trakya Üniversitesi olarak eğitim ve yönetimde kalite ile standartların yükseltilmesi için büyük emek sarf ediyoruz. Akreditasyon, akademik ve idari yapıya ilişkin güvenilirlik ve yetkinlik konularını geliştirirken, öğrencilerimizin almış olduğu eğitim ve diplomanın dünya çapında tanınırlığını sağlıyor."

ETSO'dan "maske" açıklaması

Edirne Ticaret ve Sanayi Odası (ETSO), üyelerinin menfaatleri gözetmek hedefiyle çalışmalarını sürdüreceğini belirtti.

Odadan yapılan yazılı açıklamada, ETSO'nun salgın sürecinde de Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği öncülüğünde, Türkiye'deki 365 oda ve borsanın işbirliği ile tüm kolaylaştırıcı uygulamaların hayata sokulmasına ve üyelerinin ihtiyaçlarını maksimum ölçüde karşılamaya yönelik olarak tüm gayretini sarf ettiği bildirildi.

Açıklamada, ETSO'nun üyelerine tek kullanımlık maskelerin belli bir bedel karşılığı temin edileceği yönünde duyuruda bulunduğu ve Türkiye'deki tüm oda ve borsaların da aynı duyuruyu yaptığı belirtildi.

Konuyla ilgili yapılan yorumların eleştiriden uzak daha çok algı oluşturmaya yönelik olduğu ileri sürülen açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Mantıktan da uzak bu yorumlar, üye sayımızı, onların çalışanlarının sayısı ve kişi başı günlük maske ihtiyacının 4 olduğu düşünülüp günlük maske kullanımları hesaplandığında alınacak maskelerin bir haftada Odamızın yıllık bütçesini aşacağını hesaplayamamıştır. ETSO olarak üyelerimize hizmet öncelikli amacımızdır.

Eleştiriye her daim açık olmakla birlikte, hiçbir kurumun hiçbir kurum ile mukayesesi kabul edilemez bir durumdur. Her kurumun işleyiş tarzı, üye sayısı, hizmetleri değişkenlik göstermektedir. Özlü sözler ve aslı astarı olmayan bilgiden uzak bu yorumlar yerine, daha üretken, bütünleştirici, bizlere ışık tutan, bilgi zeminine dayanan her türlü yorum ve eleştiriye açık olduğumuzu kamuoyu bilgisine sunarız."