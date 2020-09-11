Edirne Valiliği tarafından Uzunköprü Menderes İlkokulu bahçesine çocuk oyun parkı yapıldı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, çocuklara daha fazla sosyal alanlar kazandırılması amacıyla başlatılan program kapsamında okul bahçelerine çocuk parkları yapılıyor.

Çalışmalar kapsamında Menderes İlkokulu bahçesine çocuk parkının yapımı tamamlandı.

Milli Eğitim Müdürü Arpacı, okullarda incelemede bulundu

Edirne Milli Eğitim Müdürü Önder Arpacı, kentteki ilkokullarda incelemede bulundu.

Müdürlükte yapılan açıklamaya göre, Arpacı, hafta başında başlayacak yüz yüze eğitim öncesi okulları ziyaret etti.

İdarecilerden bilgi alan Arpacı, başarılı bir eğitim dönemi temennisinde bulundu.

AK Parti Uzunköprü İlçe Başkanlığı Olağan Kongresi

AK Parti Uzunköprü İlçe Başkanlığı Olağan Kongresi'nde başkanlığa yeniden Kadir Bilgin seçildi.

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri alınarak gerçekleştirilen kongrenin divan başkanlığını AK Parti İstanbul Milletvekili ve Edirne koordinatörü Tülay Kaynarca yaptı.

TBMM KEFEK Başkanı ve AK Parti Edirne Milletvekili Fatma Aksal, kongrede yaptığı konuşmada, Uzunköprü'de önemli yatırımlar yapıldığını belirtti.

Yapılan yatırımlarla ilçenin geliştiğini aktaran Aksal, "Çakmak Barajı projesinde sona yaklaşıldı. 1. aşaması tamamlandığında 165 bin dekar alan sulanmış olacak. Ergene'nin temizlenmesi için çok ciddi yatırımlar yaptık. Bunun da sonucunu çok yakında göreceğiz. Uzunköprü Hastanesi'nin sözleşmesi imzalandı. Hayırlısı olsun diyorum. Bugüne kadar 'bu kadar hastaneye ihtiyacımız var mı' diyenler neden ihtiyacımız olduğunu gördüler." ifadelerini kullandı.

AK Parti Edirne İl Başkanı Belgin İba da göreve seçilen yönetime başarı diledi.

Millet odaklı bir anlayış içinde olduklarını belirten İba, şöyle devam etti:

"Başlatmış olduğumuz 7. Olağan Kongre sürecimiz ile partimizi ve temsilcisi olduğumuz davamızın bayrağını en yukarıya taşıma gayretinde olacağız. Edirne'mizi ilçeleriyle, köyleriyle hemen hemen her yerini ziyaret edip vatandaşlarımız ile bir araya gelme gayretinde olduk. Hepinizin bildiği gibi koronavirüs salgın süreci ile ziyaretlerimize ara vermek zorunda kaldık. İnşallah şu salgın sürecini geride bıraktığımızda, şehrimizin sokaklarında, çarşı, pazarlarında, hane ve köylerimizde daha sık görüşecek, hasret gidereceğiz."

Göreve seçilen Uzunköprü İlçe Başkanı Kadir Bilgin ise kendisine destek veren delegelere teşekkür etti.

İYİ Parti İl Başkanlığı aşure dağıttı

İYİ Parti Edirne İl Başkanlığı, muharrem ayı dolayısıyla vatandaşlara aşure dağıttı.

Partiden yapılan açıklamaya göre, İYİ Parti Edirne İl Başkanlığı

Halkla İlişkiler Başkanı Ömer Çay, Eski Cami önünde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri alınarak dağıtım yapıldığını belirtti.

Çay, tüm İslam aleminin muharrem ayını tebrik etti.