Lalapaşa Kaymakamı Mehmet Çağatay Çakal, Hacıdanişment İlkokulu ve Ortaokulu'nu ziyaret eti.

Kaymakamlıktan yapılan açıklamaya göre, Kaymakam Çakal, yüz yüze eğitimin sürdüğü okulda Kovid-19 salgınıyla mücadelede alınan önlemleri yerinde inceledi.

Okul idarecilerinden yapılan çalışmalar hakkında bilgi alan Çakal, öğrencilerle de bir süre sohbet etti.

Kaymakam Çakal'a ziyaretinde İlçe Milli Eğitim Müdürü Yaşar Daniş de eşlik etti.

Rektör Tabakoğlu'na ziyaretler

Kosova Demokratik Türk Partisi (KDTP) Genel Başkanı ve Meclis Başkan Vekili Fikrim Damka, Kosova Prizrenliler Kültür ve Yardımlaşma Derneği Başkanı Güler Aksu, Trakya Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Erhan Tabakoğlu'na hayırlı olsun ziyaretinde bulundu.

Üniversiteden yapılan açıklamaya göre, Tabakoğlu ziyaretten duyduğu memnuniyeti belirterek, Damka ve Aksu'ya teşekkür etti.

Üniversitenin eğitim ve sağlık alanlarında sunmuş olduğu hizmetler bakımından Balkanlar'ın en büyük kurumu olduğunu vurgulayan Tabakoğlu, bu hizmetleri Kosovalı soydaş ve akrabalara sunmaktan asla vazgeçmeyeceklerini, desteklerinin her geçen gün artarak devam edeceğini belirtti.

KDTP Genel Başkanı ve Meclis Başkan Vekili Fikrim Damka, Trakya Üniversitesinin Kosova'nın gelişmesi ve kalkınması adına yaptığı çalışmalardan ötürü teşekkür etti.

Bu arada, Edirne Belediye Meclisi'nin AK Parti üyeleri ve AK Parti Edirne eski Milletvekili Rafet Sezen de Rektör Tabakoğlu'nu ziyaret ederek görevinde başarı diledi.