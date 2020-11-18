Marmara Belediyeler Birliğinin düzenlediği ve 381 projenin katıldığı Altın Karınca 2020 Ödül Töreni'nde Edirne Belediyesi'nin 2 projesi Afet Yönetimi ile Mimari ve Kentsel Tasarım kategorilerinde ödüle layık görüldüğü bildirildi.

Edirne Belediyesinden yapılan açıklamada, ödül törenine ekibiyle katılan Belediye Başkanı Recep Gürkan, 2 ödül birden almanın mutluluğunu ve gururunu yaşadıklarını belirtti.

Ödüllerin Edirne için doğru işlere imza attıklarının göstergesi olduğunu belirten Gürkan, ödüllerin kente hayırlı olması temennisinde bulundu.

CHP Edirne İl Başkanı Pekcanlı

CHP Edirne İl Başkanı Fevzi Pekcanlı, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'na sosyal medya üzerinden yapılan saldırıyı ve tehditleri kınadığını bildirdi.

Pekcanlı, Türkiye'de yetkili makamların bu olaylar karşısında sessizliğini koruduğunu savundu.

Pekcanlı, şunları kaydetti:

"Bugüne kadar yaşanmış baskılardan da, saldırılardan da ve tehditlerden de korkmadık ve korkmayacağız. Ülkemizin adaletsizliğe teslimini kabul etmediğimizi ve etmeyeceğimizi belirtmek isteriz. Muhalefet edenlerin baskı ve tehditle susturulmaya çalışılması beyhude bir çaba olup sonuçsuz kalmaya devam edecektir."

Saadet Partisi İl Başkanı Demirkıran

Saadet Partisi İl Başkanı Ali Demirkıran, kamuya ait alacakların taksitlendirilmesi yasasında çiftçilerin dahil edilmesi gerektiğini bildirdi.

Demirkıran, yaptığı yazılı açıklamada, kamuya ait alacakların taksitlendirilmesi yasasında çiftçilerin yok sayıldığını savundu.

Çiftçinin hesaba katılmadığını iddia eden Demirkıran, "Yol yakınken bu yapılandırmaya çiftçileri de dahil edin. Üreticinin nefes almasını, dolayısıyla üretim devam edebilmesini sağlayın. İthalat yaparken, gümrükleri indirirken gösterdiğiniz çevikliği hayvancılık, çiftçilik yapan üreticilerimiz için de gösterin." ifadelerini kullandı.