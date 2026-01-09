İdareciler Günü'nde Anma Mesajı

Edirne Valisi Yunus Sezer, 10 Ocak İdareciler Günü nedeniyle mesaj yayımladı.

Sezer, mesajında, mülki idare amirlerinin kamu hizmetlerinin etkin, adil ve insan odaklı şekilde yürütülmesinde önemli sorumluluklar üstlendiğini belirtti.

10 Ocak tarihinin, 1971 yılında yapılan ilk mesleki toplantının başlangıç kabul edilmesi ve Türk İdareciler Derneğinin 1978 yılında aldığı kararla "İdareciler Günü" olarak ilan edildiğini anımsatan Sezer, bu günün mülki idare amirlerinin mesleki misyon ve sorumluluklarını hatırlatan anlamlı bir gün olduğunu ifade etti.

Mülki idare amirlerinin, "İnsanı yaşat ki devlet yaşasın" anlayışıyla devletin şefkatli ve koruyucu yüzünü vatandaşlara ulaştırdığını vurgulayan Sezer, devlet ile millet arasındaki güven bağlarının güçlenmesi için büyük bir özveriyle görev yapıldığını kaydetti.

Sezer, mesajında, Edirne'ye hizmet etmiş ve görevleri sırasında hayatını kaybeden merhum Vali Fahri Yücel ile Kaymakam Köprülü Hamdi Bey'den Muhammed Fatih Safitürk'e kadar şehit olan tüm idarecileri rahmet ve minnetle andı.

Vali Sezer, görevde olan ve emekli tüm mülki idare amirlerinin 10 Ocak İdareciler Günü'nü kutlayarak, sağlık, huzur ve başarı dileğinde bulundu.