Edremit Belediyesi kışa hazır - Son Dakika

Van'ın Edremit Belediyesi, karla mücadele hazırlıklarını tamamlayarak, bünyesindeki 26 iş makinesiyle yaklaşık 625 kilometrelik yol ağında 65 personelle karla mücadele edecek.

Edremit Belediyesi, kış aylarında hizmet verecek olan iş makinelerinin tamir ve bakımlarını kendi atölyelerinde yaparak, kış için teyakkuza geçti. Yaz sezonunda yeni yollar açmanın yanında birçok yolu da elden geçirerek bu yılki karla mücadele çalışmalarının daha hızlı ilerlemesi için de zemin hazırlayan Edremit Belediyesi, kış öncesi tüm araçları bakıma alarak, gerekli tüm ihtiyaçları ise hazır hale getirdi. Edremit Belediye Başkanı İsmail Say, Fen İşleri Müdürlüğü garajını ziyaret ederek, kış hazırlıklarını yerinde inceleyerek, Fen İşleri Müdürü Emrah Bozkaya'dan bilgi aldı.

"Yüzümüzün akıyla geçen yılı başarıyla kapattık"

Hazırlıkları yerinde inceledikten sonra açıklamalarda bulunan Edremit Belediye Başkanı İsmail Say, Edremit Belediyesi uhdesindeki 30 mahallenin toplamında 625 kilometre yol ağının bulunduğunu belirtti. Geçtiğimiz yıl karla mücadelede belediye olarak güzel çalışmalar sergilediklerini ve her ücra noktaya giderek yolları açtıklarını anlatan Say, "Kendi sorumluluğumuzdaki yolları temizleyerek olumlu tepkiler aldık. Yoğun kar yağışı ve aşırı don olmasına rağmen, özellikle TOKİ bölgelerinin coğrafi ve fiziki bakımdan eğimli olmasına rağmen yüzümüzün akıyla sonuçlandırarak sezonu kapattık. Bu yıl da kış öncesi araçlarımızın tüm bakımlarını yaparak teyakkuza geçtik. İnşallah bu dönemde de halkımızın sıkıntı yaşamasına müsaade etmeden, aynı şekilde ve kararlılıkla bu sezonu da tamamlayacağız" dedi. - VAN