Efeler Belediyesi'nin Kurslarına Yoğun Talep

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Zorunlu Kış Lastiği Uygulamasının Başlamasıyla 2 Haftada 2 Bin 551 Kişiye Ceza Kesildi

İŞKUR, Bin 500 Kişiyi Kurayla İşe Yerleştirecek! İşte Başvuru Şartları ve Kontenjanlar

Bakan Albayrak, Ekonomik Sıkıntıdan Dolayı Hazine'ye Bağış Yapan 81 Vatandaşa Özel Bir Şilt Hediye Etti