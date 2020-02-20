Efeler'den Nevra Serezli'ye büyük ilgi - Son Dakika
Son Dakika Güncel Efeler'den Nevra Serezli'ye büyük ilgi - Son Dakika

Efeler'den Nevra Serezli'ye büyük ilgi

6 saat önce

Usta Oyuncu Nevra Serezli Efeler Belediyesi'nin düzenlediği "Efeler'e Konuksunuz" etkinliğinde ayın konuğu olarak yer aldı.

Efeler'den Nevra Serezli'ye büyük ilgi, System.String[]

Usta Oyuncu Nevra Serezli Efeler Belediyesi'nin düzenlediği "Efeler'e Konuksunuz" etkinliğinde ayın konuğu olarak yer aldı.


Söyleşiyi, Efeler Belediye Başkanı Mehmet Fatih Atay ve eşi Güneş Atay ile birlikte Efeler Belediyesi meclis üyeleri, çok sayıda vatandaş dinledi. İlk olarak Kasım ayında başlayan Efeler'e Konuksunuz'da, ülkedeki sanat, edebiyat, siyaset ve bilim dünyasından konukları ağırlayacaklarının sözünü veren Efeler Belediye Başkanı M. Fatih Atay, söyleşiye ilgi gösteren Efeler halkına teşekkür etti. Nevzat Biçer Nikah ve Konferans Salonu'nda gerçekleşen söyleşiye vatandaş yoğun ilgi gösterdi.


Oyuncu Nevra Serezli, tiyatro ve sinema kariyerinin yanı sıra tecrübelerini aktardığı söyleşide, "Sanat'a ve sanatçıya yönelik çalışmaları ve çocuklarla ilgi projelerinden dolayı Başkan Atay'a teşekkür ediyorum. Bugün Efeler'de sizlerle buluştuğum için çok mutluyum" dedi.


Efeler Belediye Başkanı M. Fatih Atay, "Ben gençken Nevra Serezli tiyatro sanatını icra etmek için ilk kez Çine'ye gelmişti. Oyunculardan bir tanesi o zaman rahatsızlanmıştı ve o rolün oynanması için birisi gerekiyordu. O zaman o sahnede kendileri ile birlikte oynama şansını kaçırdım. Fakat bugün bu sahnede Nevra Serezli ile birlikte yan yana olmaktan büyük bir onur duyuyorum" dedi.


"Efelere Konuksunuz" etkinliğinde Nevra Serezli'nin konuşmasının ardından söyleşi vatandaşların sorularıyla son buldu. - AYDIN

Mehmet Fatih Atay, Nevra Serezli, Efeler, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 20.02.2020 09:27 Kaynak: İHA
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