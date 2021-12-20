Efes Antik Kanal Projesi'nin ilk etabı 2022'de tamam - Son Dakika

Efes Antik Kanal Projesi'nin ilk etabı 2022'de tamam

İZMİR Efes'i 2500 yıl sonra yeniden denizle buluşturacak "Efes Antik Kanal Projesi'nin ilk etabı önümüzdeki yıl tamamlanıyor. İnşaatta fore kazık çakma çalışmalarının yaklaşık yüzde 60'ı bitirilirken, mermer kaplama işlemlerinin sürdüğü yat limanı da yavaş yavaş şekillenmeye başladı.

Eski Başbakan Binali Yıldırım'ın "35 İzmir" projesi arasında yer alan ve ülke turizmine büyük katkı sağlaması planlanan Efes Antik Kanal Projesi'nin ilk etabı 2022 yılı sonunda tamamlanıyor.

UNESCO Dünya Mirası listesindeki Efes antik kentini 2500 yıl sonra yeniden denizle buluşturacak projenin ilk etabı kapsamında antik kanal girişi yeniden düzenleniyor ve tarihi dokuya uygun bir yat limanı inşa ediliyor.

Hedeflerinin 1 yıl içinde projenin ilk etabını tamamlamak olduğunu belirten DSİ 2. Bölge Müdürü Birol Çınar, şu ana kadar inşaatta bin 430 fore kazıktan 785'inin çakıldığını söyledi. Efes Antik Kanal Projesi'nin ilk etabının sahilden Kuşadası-İzmir karayolu üzerindeki hattı kapsadığını anlatan Birol Çınar, "Bu alana 600 metre uzunluğunda giriş kanalı ve teknelere kısa süreli konaklama imkanı sağlayacak 100 metre genişliğinde ve 250 metre uzunluğunda bir yat limanı inşa ediyoruz. Şu anda yat limanını duvarlarını ve çevresini tarihi dokuya uygun mermerlerle kaplıyoruz. Yaklaşık 2000 metrekare alandaki kaplama çalışmalarını tamamladık." diye konuştu.

Proje 2 etaptan oluşuyor

Efes antik kentini yeniden denizle buluşturacak proje 2 etaptan oluşuyor. Projenin ilk etabı 600 mt uzunluğunda giriş kanalı, mendirek yapısı, yat limanı kapsıyor. İkinci etapta ise

İzmir-Kuşadası Karayolu'ndan Efes Limanına kadar ki alanın temizlenecek ve tarihi dokuya uygun şekilde yeniden düzenlenecek ve teknelerin antik kente kadar gelmesi sağlanacak.

Antik kente teknelerle yolculuk edilecek

Efes antik kenti ve limanı binlerce yıl batı ve doğu kültürlerinin kesiştiği kral yolunun başlangıç noktasında yer alıyordu ancak 2500 yıl içerisinde Küçük Menderes ve Marnas Çayı'nın getirdiği alivyonlar nedeniyle antik kent, denizden 9 km uzaklaştı ve bugünkü halini aldı. Proje sayesinde 2500 yıl sonra Efes'e, özel teknelerle yeniden yolculuk yapılma şansı doğacak. Efes'e her yıl gelen turist sayısı katlanacak.. Efes Türkiye'nin en önemli destinasyon merkezlerinden biri haline gelecek.