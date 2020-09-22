Ege'den 92 ülkeye ihracatta artış

Ege İhracatçı Birlikleri'nin (EİB) Ocak-Ağustos 2020 döneminde 92 ülkeye yaptığı ihracatta artış görüldü.

EİB'den yapılan açıklamaya göre bu yıl 8 aylık dönemde serbest bölgeler de dahil olmak üzere 214 noktaya ihracat gerçekleştirildi, 8 milyar 78 milyon dolar elde edildi.

En çok ihracat gerçekleştirilen ülkeler 897 milyon dolarla Almanya, 591 milyon dolarla ABD ve 488 milyon dolarla İngiltere olurken bu ülkeleri İspanya, Hollanda, İtalya, Fransa, Rusya, İsrail ve Çin takip etti.

Bu dönemde AB üyesi ülkelere 4 milyar 122 milyon dolar, Ortadoğu'ya 1 milyar 119 milyon dolar, Amerika kıtasına ise 830 milyon dolar ihracat yapan Egeli ihracatçılar, toplam 92 ülkeye yaptıkları satışları artırmayı başardı.

Açıklamada değerlendirmelerine yer verilen EİB Koordinatör Başkanı Jak Eskinazi, pandeminin etkilerinin Türkiye'yi çevreleyen bölgeyle sınırlı kaldığını, 8 ayda bölge ihracatında yüzde 6,4'lük daralma yaşandığını ancak kalan 4 ayda daha yüksek rakamları göreceklerini ifade etti.

Küresel ticaretteki olumsuz tabloya rağmen bu yıl 92 ülkeye ihracatı artırmayı başardıklarını bildiren Eskinazi, şunları kaydetti:

"Hem tarım hem sanayi sektörlerimizdeki ihracat, üretim endeksi, PMI endeksi gibi ekonomik göstergeler sektörlerimizin hızla toparlandığını gösteriyor. Çeşitli endüstrilerde tedarik zincirleri yeniden yapılanmaya başladı. Çok uluslu şirketlerin üretim tesislerini Çin'den başka coğrafyalara taşıyabileceği ihtimaller dahilinde. Dünya kendine yeni bir alternatif arıyor. Tek bir ülkeye güvenmenin risk ve zorluklarını herkes gördü. Kaliteli ürün gamı, insan gücü, üretim tabanı, doğu ve batı arasındaki geçit olarak konumu, lojistik avantajları Türkiye'yi öne çıkarıyor."