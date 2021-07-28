Ege Üniversitesi, "Study in Turkey 2021 YÖK Sanal Fuarı"nda - Son Dakika

Sanal Fuarda aday öğrencilerle bir araya gelen Ege Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Necdet Budak, Ege Üniversitesi'nde kampüs yaşamından, eğitim olanaklarına, barınma ve yiyecek ihtiyaçlarından, akademik ve öğrenci yaşamına dair birçok konu hakkında bilgi verdi. Rektör Budak, "Ülkemizin Yükseköğretiminin uluslararası düzeyde yakaladığı başarıyı desteklemek amacıyla online gerçekleştirilen 'Study in Turkey 2021 YÖK Sanal Fuarı'nda üniversitemizi her yönüyle tanıttık" dedi.

Ege Üniversitesi'nde araştırma üniversitesi hedefli, öğrenci odaklı,eğitim-öğretimde kalite öncelikli bir stratejik planı benimsediklerini ifade eden Rektör Budak, "Türkiye'nin 4. üniversitesi olarak kurulan Ege Üniversitesi 11 bin 500 akademik ve idari çalışanı, 60 bin öğrencisiyle eğitim ve öğretim faaliyetlerini sürdürüyor. Ege Üniversitesi Yükseköğretim Kalite Kurulunun kurumsal akreditasyon programı kapsamında 5 yıllık tam akreditasyon alarak ülkemizde ilk kurumsal akredite olan üniversite oldu. Üniversitemiz tam akreditasyon ile eğitim ve öğretimde kalitesini tescillemiş, bulunduğu bölgeyle bütünleşmiş, yaşam boyu öğrenmeyi destekleyen tematik yapısıyla, dinamik ve öğrenci odaklı bir yönetim modeline sahip, bilimsel çeşitliliği yüksek, akademik potansiyelin kampüs sınırları dışına taşındığı huzurlu ve güçlü bir üniversite olduğunu tescillemiştir. Hem eğitim-öğretim hem de kalitede Türkiye'nin en iyi üniversitelerden birisiyiz.Huzurlu üniversite,kaliteli eğitim, aydınlık gelecek mottosu ile öğrenciyi merkeze koyan vizyon uygulamaları hem kurumumuza hem de Türk Yükseköğretim Sistemine kazandırdık. Öğrenci odaklı yönetim anlayışımızda Canlı Destek Hattı, Turkuaz Masa çerçevesinde şeffaf ulaşılabilir bir yönetim anlayışı içinde öğrencilerimiz kendilerini çok daha güvende hissedecekler. Ayrıca öğrencilerin yönetim sürecinde etkin rol oynaması ve söz sahibi olması adına 'Öğrenci Dekanlığını' ve 'Öğrenci Senatosunu' kurduk.Araştırma yapmaya hevesli öğrencilerimizin bilim insanları olmaları için eğitim ve danışmanlık hizmetlerini düzenlemek ve araştırmacı alt yapısını güçlendirmek amacıyla Ege Üniversitesi Araştırma Odaklı Öğrenci Merkezini kurduk. Yine öğrencilerimiz için Ege Üniversitesinde Tıp Fakültesi ve Diş Hekimliği hastanemizde öncelikli randevu sistemini oluşturduk" dedi.

Ege Üniversitesi kampüsü, imkanları ile öğrencilerin cazibe merkezi

Ege Üniversitesinde kampüs yaşamından bahseden Rektör Budak, "Birçok köklü kurum tarafından yapılan anket ve değerlendirmelerde üniversitemiz, 'Yerleşke ve Yaşamının Doyuruculuğu' ve'Öğrenme İmkân ve Kaynaklarının Zenginliği' sıralamalarında en yüksek puan olan A Plus düzeyinde yer alarak öğrencilerine huzurlu ve güvenilir bir kampüs ortamı sundu. Üniversitemizde 5555 Güvenlik Acil Yardım ve Acil Panik Butonu sistemleri devreye konularak öğrencilerin güvenliği maksimum seviyeye çıkarıldı. Öğrencilerin, kaliteli bir eğitimin yanı sıra sosyal kültürel ve sportif anlamda da aktif olmaları için bahar şenlikleri yeniden düzenlenirken spor tesisleri yenilendi. Spor ve kültürel faaliyetler artırılarak öğrencilere renkli bir kampüs yaşamı sunuyoruz. Bünyesinde 77 öğrenci topluluğu barından Ege Üniversitesinde, pek çok farklı alandaöğrencilerin serbest zamanlarını daha iyi değerlendirmeleri ve sosyal, kültürel, sanatsal ve sportif faaliyetlere katılmalarını sağlamaya yönelik çalışmalar yürütüyoruz. Türkiye'nin en donanımlı kütüphanelerinden biri olan Ege Üniversitesi Merkez Kütüphanesinde, yeni veritabanları ve elektronik kitap koleksiyonları ile öğretim elemanları, öğrenciler ve çalışanların eğitim-öğretim ve araştırma faaliyetlerini desteklemeye devam ediyoruz. Kampüsümüzde yer alacak 7 bin kişi kapasiteli yurt binalarımızla öğrencilerimizin devlet güvencesi altında modern bir yapıda çok daha güvenli bir şekilde barınma ihtiyaçlarını karşılıyoruz. Yeşil Kampüs hedefiyle gerçekleştirdiğimiz çevre çalışmalarımız doğrultusunda, çevre bilincini geliştirmeye yönelik örnek uygulamalar, sıfır atık,ulaşım ve otopark düzenlemeleri ile üniversitemiz Türkiye'nin gözde kampüslerinden birisi oldu. Yapılan çalışmalarla dört mevsim yeşil sürdürülebilir yerleşke haline gelen Ege Üniversitesi Kampüsü habitatı, faunası ve florası ile adeta arboretum ve botanik parkına dönüştürüldü. İzmir'de Sıfır Atık Belgesi almaya hak kazanan ilk üniversite olduk. olarak almış bulunuyoruz. Yaya öncelikli yeşil kampüs projemiz ile en yeşil üniversiteler sıralamasında yükselişimizi sürdürüyoruz" dedi. Sunum sonunda Rektör Budak, aday öğrencileri Ege Üniversitesine davet etti.

Study in Turkey 2021 YÖK Sanal Fuarında çok yönlü tanıtım

Sanal Fuar vasıtasıyla Türk üniversiteleri, başta diplomatik temsilciliğin bulunduğu 142 ülke olmak üzere yaklaşık 180 ülkenin yükseköğretim çağındaki potansiyel öğrencilerine, görsel ve işitsel materyal ve canlı bağlantı ve anlık ileti yoluyla tanıtım yapılacak. Üç gün devam edecek sanal fuarda potansiyel öğrenciler ve onların aileleri Türk yükseköğretim sisteminin yanı sıra Türkiye tarihi, sosyal ve kültürel değerleri hakkında da bilgi sahibi olabilecekler. Ayrıca fuarda üniversitelere ait stantların yanı sıra, Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığı, Türkiye Maarif Vakfı, Yunus Emre Enstitüsü ve Ulusal Ajans gibi Türk yükseköğretim sisteminin uluslararasılaşmasına katkı sağlayan paydaş kuruluşlara ait stantlar da yer alacak.