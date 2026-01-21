Ege ve Akdeniz için yağış uyarısı!

Kıyı Ege ve Batı Akdeniz için gök gürültülü sağanak uyarısında bulunuldu.

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, yarın Kıyı Ege'de görülecek sağanak ve gök gürültülü sağanağın, sabahtan itibaren bölgenin kuzeyinden başlamak üzere İzmir, Aydın ve Muğla çevreleri ile Manisa'nın batı, Balıkesir'in batı kıyı ilçelerinde yerel kuvvetli olması bekleniyor.

Batı Akdeniz'de yarın yağışların, güneyli rüzgarlarla birlikte Antalya il geneli ile Isparta'nın güney, Burdur'un doğu çevrelerinde kuvvetli, Antalya il merkezi ile batı kesimlerinde yer yer çok kuvvetli olması bekleniyor.

Genellikle sağanak ve gök gürültülü sağanak, bölgenin iç ve yüksek kesimlerinde karla karışık yağmur ve yer yer kar yağışının görüleceği tahmin ediliyor.

Kuvvetli yağışlara bağlı olarak sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu, kıyı kesimlerde hortum riski ile kar yağışı görülecek yerlerde buzlanma ve dona bağlı ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekiyor.