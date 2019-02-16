Son Dakika Haberleri: Eğitim-Bir-Sen 6. Olağan Genel Kurulu

Eğitim-Bir-Sen 6. Olağan Genel Kurulu

1 saat önce

- Eğitim-Bir-Sen 6. Olağan Genel Kurulu Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan'ın konuşması Eğitim-Bir-Sen Genel Başkanı Ali Yalçın'ın konuşması Kamu Başdenetçisi Şeref Malkoç'un konuşması Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu'nun konuşması ANKARA - Yeniden Refah Partisi...

- Eğitim-Bir-Sen 6. Olağan Genel Kurulu
Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan'ın konuşması
Eğitim-Bir-Sen Genel Başkanı Ali Yalçın'ın konuşması
Kamu Başdenetçisi Şeref Malkoç'un konuşması
Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu'nun konuşması ANKARA - Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan, Kızılcahamam ilçesinde bir otelde düzenlenen Eğitim-Bir-Sen 6. Olağan Genel Kurulu'nda konuşma yaptı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 16.02.2019 11:09 Kaynak: AA

Ali Yalçın, Şeref Malkoç, Temel Karamollaoğlu, Eğitim Bir Sen, Güncel
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