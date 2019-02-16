Eğitim-Bir-Sen 6. Olağan Genel Kurulu
1 saat önce
- Eğitim-Bir-Sen 6. Olağan Genel Kurulu Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan'ın konuşması Eğitim-Bir-Sen Genel Başkanı Ali Yalçın'ın konuşması Kamu Başdenetçisi Şeref Malkoç'un konuşması Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu'nun konuşması ANKARA - Yeniden Refah Partisi...
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Haber Yayın Tarihi : 16.02.2019 11:09 Kaynak: AA
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