Eğitim Sorumluları Toplantısı İstanbul\'da Başladı

Yunus Emre Enstitüsü tarafından düzenlenen Eğitim Sorumluları 3. İstişare Toplantısı ve Hizmet İçi Eğitim Programı, Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Serdar Çam, Yunus Emre Enstitüsü Başkan Yardımcısı Cahid Şenel ve 44 ülkeden gelen eğitim sorumlularının katılımıyla İstanbul'da başladı.

Açılış programında konuşan Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Serdar Çam, istişarenin önemine değinerek istişaresiz başarıya ulaşmanın mümkün olmadığını ifade etti.

"Sizlerin emeği bizim için son derece değerlidir"

Görev başında olan eğitim sorumlularına seslenen Şenel, "Sizler, bazen binlerce kilometre uzakta, farklı coğrafyalarda, belki de daha önce aşina olmadığımız kültürlerin içinde Türkçeyi anlatıyor, Türk kültürünü tanıtıyor, Türkiye'ye dair doğru, sahici ve sıcak bir bağ kuruyorsunuz. Bu, son derece kıymetli olduğu kadar fedakarlık da gerektiren bir görevdir. Hepimiz biliyoruz ki bu görev, birbirini izleyen akademik takvimlerden, materyal tasarımlarından, müfredatlardan veya sınavlardan ibaret değildir. Kimi zaman yalnızlıkla, kimi zaman imkanların sınırlılığıyla, kimi zaman da kültürel farklılıkların doğurduğu zorluklarla mücadele etmeyi gerektirir. İşte tam da bu sebeple sizlerin emeği bizim için son derece değerlidir. ve yine buradan açıkça ifade etmek isterim ki: Yaptığınız işlerin farkındayız, gösterdiğiniz fedakarlıkları görüyoruz ve her birinizle ayrı ayrı gurur duyuyoruz. Gerek şahsımın gerekse kurum yöneticisi çalışma arkadaşlarımın temel yaklaşımı da tam olarak budur aslında. Sahadaki arkadaşlarımızın yolunu açmak, onları desteklemek ve her şartta onların yanlarında olduğumuzu hissettirmek. Çünkü güçlü bir merkez ancak sahasıyla sürekli temas halinde olan merkezdir. Kapılarımız sizlere her zaman açıktı" diye konuştu.

Aynı zamanda Şenel, Türkçe öğretiminin sadece dil aktarımından ibaret olmadığını; kültür, düşünce ve gönül dünyasının paylaşımı olduğunu belirtti.

Türkçenin yabancı dil olarak öğretimi, yeni öğretim modelleri ve dijital eğitim araçlarının ele alındığı program, 5 gün boyunca devam edecek. Programda, pedagojik donanımlarını güçlendirecek akademik oturumlara ve teknik atölyeler dahil olacak. Program kapsamında Avrupa Ortak Dil Metni (CEFR) standartları, Enstitü'nün güncel öğretim modelleri ve dijital materyal geliştirme süreçleri detaylı olarak ele alacak.

Ayrıca eğitimde yapay zeka kullanımı, ölçme-değerlendirme standartları ve protokol kuralları gibi teknik seminerlerin yanı sıra, saha deneyimlerinin paylaşıldığı yuvarlak masa toplantıları ve kurumsal iş akışını güçlendirmeye yönelik sunumlar gerçekleştirilecek. Program, personelin motivasyonunu artıracak kültürel gezi ve etkinliklerle tamamlanacak. - ANKARA