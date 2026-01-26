Eğitimde Gelecek Planları - Son Dakika
Eğitimde Gelecek Planları

26.01.2026 11:45
Vize’de eğitim faaliyetleri değerlendirildi, 2025-2026 hedefleri belirlendi.

Vize İlçe Milli Eğitim Müdürü Recep Akdemir başkanlığında, İlçe Milli Eğitim Müdürlüğünde eğitim faaliyetleri değerlendirme toplantısı yapıldı.

Toplantıda, 2025-2026 eğitim öğretim yılı birinci dönemi ele alınırken, akademik başarı, sosyal ve kültürel faaliyetler ile okullardaki işleyişe katkı sağlayan çalışmalar görüşüldü.

Ayrıca eğitim öğretimin ikinci dönemine yönelik hedefler ile yapılacak faaliyet ve uygulamalar planlandı.

Akdemir, eğitim öğretim süreçlerinin daha etkin ve verimli yürütülmesi amacıyla özveriyle çalıştıklarını ifade etti.

– Kavaklı'da mezarlık düzenleme çalışmaları sürüyor

Kavaklı beldesinde mezarlık düzenleme çalışmaları devam ediyor.

Kavaklı Belediye Başkanı Ufuk İn, mezarlık içi yol yapım çalışmalarını yerinde inceleyerek personelden bilgi aldı.

Mezarlık içi yollara asfalt serimi yapıldığını belirten İn, düzenleme çalışmalarını en kısa sürede tamamlamayı hedeflediklerini kaydetti.

Pınarhisar'da "Sabah namazında buluşuyoruz" etkinliği

Pınarhisar ilçesinde "Sabah namazında buluşuyoruz" etkinliği düzenlendi.

Sadıkağa Camisinde gerçekleştirilen programda, sabah namazı öncesinde Kur'an-ı Kerim okundu.

İlçe Müftüsü Hasan Hüseyin Uluçınar'ın namazı kıldırmasının ardından dua edildi ve tespihat yapıldı.

Yasin-i Şerif okunan programa Kaymakam Enver Özderin de katıldı.

Kaynak: AA

